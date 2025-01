Medallista olímpico fue indultado por Donald Trump tras asalto al Capitolio: “Me arrepiento”

Joe Biden salió de la Casa Blanca otorgando indultos y Donald Trump llegó haciendo lo propio. El presidente número 47 otorgó un perdón a 1,600 personas que asaltaron el Capitolio en enero de 2021. Entre ellos, el exnadador y medallista olímpico Klete Keller.

Keller participó de forma activa en la toma del Capitolio cuando Trump perdió las elecciones ante Biden y denunció un supuesto fraude electoral. En una entrevista con The Washington Post reveló sus sensaciones tras conocer el indulto.

“Es una sensación de alivio increíble”, dijo. Keller enfrentaba una sentencia de 10 meses que fue reducida a seis bajo arresto domiciliario y tres de libertad condicional. También tuvo que realizar 360 horas de trabajo comunitario.

“No me pareció real. Y al despertarme esta mañana, pensé: ‘Dios mío. Esto se acabó. Ya no tengo que volver a comunicarme con mi agente de libertad condicional. Es una sensación de alivio increíble”, reveló.

Keller afirmó que participó en la toma del Capitolio, pero sin ser consciente del daño que esto causó. “Sé que mis acciones enfurecieron y causaron daño a millones de estadounidenses. Le dije esto al juez y lo dije en serio. Actué sin pensar. No me detuve ni me tomé tiempo para reflexionar”, expresó.

Klete Keller en la Rotonda del Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021, en Washington. Crédito: Justice Department | AP

Asimismo, reconoció que está agradecido con la decisión de Trump, la cual considera una segunda oportunidad para seguir adelante.

Klete Keller nació en Las Vegas. Actualmente, tiene 42 años y está retirado. Fue parte de la época de nadadores gloriosos junto a Michael Phelps, Lochte y Vanderkaay. Incluso participó en relevo de 4×200.

El trío batió el récord mundial de 4×200 en los Mundiales de Melbourne 2007. También fue relevista de Ian Thorpe en los Juegos Olímpicos de Atenas en el 4×200. En su haber tiene cuatro medallas de oro, una de plata y tres de bronce.

En los Juegos Olímpicos de Sídney y Atenas consiguió la medalla de bronce y plata en 4×200 libre. En Pekín se alzó con el oro.

Klete Keller reacciona después de una serie de relevos de 4×200 metros estilo libre masculino durante las competencias de natación en el Centro Acuático Nacional en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 en Beijing. Crédito: Thomas Kienzle | AP

