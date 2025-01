¿Quieres purificar el aire de tu hogar y eliminar los malos olores? Esta receta te puede ayudar

No existe mejor temporada para limpiar tu hogar y mejorar el ambiente de cada rincón que durante el inicio de año. Si aún no lo has hecho, y buscas la manera perfecta de purificar tu casa y atraer beneficios prácticos y energéticos, esta receta, a base de romero, te puede ayudar a mejorar cada aspecto de tus espacios.

Esta receta, además de ser sumamente sencilla de realizar, se caracteriza por emplear, únicamente, ramitas de romero para llevar a cabo este pequeño ritual.

Pero, ¿qué tiene el romero que ayuda a purificar el aire? Este arbusto aromático y perenne es usado, principalmente, en la medicina y la industria cosmética gracias a su diversidad de características de tipo antioxidantes, neuroprotectores, antivirales, antiinflamatorios, entre otros.

El romero es una planta que se utiliza desde hace miles de años en distintas cosas. Crédito: Shutterstock

Esta serie de propiedades le dan la particularidad de, cuando se hierve, liberar un aroma único y especial que puede purificar el aire, eliminar los malos olores y favorecer la relajación.

Otros beneficios de hervir romero

El romero, a través de una infusión, también es capaz de limpiar superficies gracias a que es considerado como un desinfectante natural.

Asimismo, esta planta suele emplearse como un elemento de limpieza energética debido a que, según expertos, puede neutralizar energías negativas.

Para llevar a cabo este pequeño ritual de limpieza, es importante que tengas a la mano un manojo de romero fresco. Una vez que dispongas de esta planta, deberás seguir estos pasos:

Coloca una olla con agua para hervir.

Introduce una serie de ramitas de romero en el contenedor.

Comienza a calentar la olla hasta que hierva.

Deja que el aroma se propague por tu hogar mientras hierve el romero.

Retira del fuego la olla con agua y deja reposar.

Si tienes la intención de expandir este aroma a otros rincones de tu casa, también puedes tomar la olla con romero, con sumo cuidado, y llevarla a esos sitios para que el aroma penetre.

Asimismo, y una vez que la fórmula se enfríe, puedes depositar la infusión en un pequeño recipiente con atomizador con la intención de limpiar diversas superficies con el líquido restante.

Esta pequeña planta también puede ser usada para limpiar pisos, a través de una infusión especial, ya que ayuda a eliminar bacterias y hongos. Incluso, y de acuerdo con expertos, se puede quemar romero, en sitios específicos, para eliminar energías negativas.

Otros más, con la intención de realizar rituales de purificación, renovación y protección, forman coronas con romero y las colocan en la entrada de su casa para alejar malas energías.

