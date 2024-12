Té de agujas de pino, ¿para qué sirve?

El pino es uno de los árboles característicos de la Navidad, y de él se puede aprovechar la madera, las hojas e incluso hacer el té de agujas de pino rico en antioxidantes con un poderoso efecto antienvejecimiento.

El uso de las agujas de pino se remonta a la antigüedad en países orientales como Japón, China, Corea y Rusia donde es común beber el té.

Una de las propiedades del té de aguja de pino es efecto antioxidante que viene dado por más setecientos compuestos antioxidantes que tienen un efecto antiinflamatorio en las células.

La cocinera y panadera artesana británica Julia Georgallis, autora de “How to Eat Your Christmas Tree” (Cómo comerse el árbol de Navidad), a Milk Street, de Christopher Kimball, advierte que usa “las agujas como si fueran hierbas, de la misma manera que se usa el romero. Se usa el romero para dar sabor a un plato, pero no necesariamente se come el romero en sí”.

¿Es seguro comer agujas de pino?

El sitio Web Mb publica una investigación según la cual el té de agujas de pino se debe preparar con agujas de pino comestibles como: Pino blanco del este — Pinus strobus, Pino rojo japonés — Pinus densiflora, Cedro del Himalaya – Cedrus deodara y Piceas.

La evidencia científica revela que el té de gujas de pino contiene los compuestos bioactivos como flavonoides, especialmente proantocianidinas y los aminoácidos, como la arginina y la prolina, necesarios para crear proteínas.

Propiedades antioxidantes. Experimentos de laboratorio han demostrado que algunas de las sustancias químicas presentes en las agujas de pino pueden proteger el organismo de los radicales libres que pueden dañar las células.

Así puede preparar el té de agujas de pino

Ingredientes

1-2 cucharadas de agujas de coníferas de pino, abeto, picea o cicuta.

1 rama de canela (opcional)

Agua

Modo de preparación

1.- Enjuague las agujas de pino o conífera y córtelas en trozos más pequeños.

2.- Agregue una cucharada de agujas en el fondo de la taza, en un colador o en una bola de té y la rama de canela.

3.- Incorpore agua hirviendo hasta llenar la taza y deje reposar durante 5 a 10 minutos.

4.- Cuele y regrese el té a la taza y está listo para disfrutar.

Sigue leyendo: