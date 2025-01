Expublicista de Anahí y Galilea Montijo se defiende

La reciente separación profesional entre Danna Vázquez, reconocida publirrelacionista, y las famosas celebridades Galilea Montijo y Anahí ha generado un gran revuelo en el mundo del entretenimiento mexicano. Esta situación se vio escalada por un escándalo en el que fue acusada de proporcionar información privilegiada sobre los participantes del reality show ¿Quién es la máscara?

Ante las acusaciones y la presión mediática, Danna Vázquez decidió romper el silencio y ofrecer su versión de los hechos. En una declaración pública, se defendió de las acusaciones, dejando claro que no tenía responsabilidad en la situación planteada y que su manejo profesional siempre había estado basado en el respeto y la ética.

“Sé lo que es el trabajo duro y ganarse una reputación poniendo esfuerzo y sacrificio durante muchos años en esta difícil carrera. Como ya lo he dicho en repetidas ocasiones, son completamente falsos los señalamientos que se han hecho hacia mí. No merezco este linchamiento”, dice en un comunicado compartido en la red social de la camarita.

Hasta el momento, se desconoce si otros talentos que trabajan con Danna también optarán por desvincularse de ella, como lo hicieron Anahí y Galilea: “Jamás tuve acceso a información privilegiada como se ha señalado falsamente; por lo que también quiero expresar con toda sinceridad que a Televisa siempre le estaré agradecida por toda una vida de trabajo, en donde tuve la oportunidad de brindar mis servicios profesionales a muchísimos artistas que colaboran en esa empresa”, añadió tras las acusaciones en su contra.

A pesar de la tensa situación, Vázquez expresó el cariño que aún siente por Montijo y Anahí, indicando que la disolución de sus relaciones laborales no fue motivada por rencores personales, sino por la dinámica que surgió en torno a las acusaciones. Además, Danna enfatizó que su intención nunca fue causar daño a nadie, reiterando que no guarda malos deseos hacia sus exrepresentadas.

“Anahí y Galilea son más que mis amigas. Las quiero muchísimo y les tengo un cariño entrañable desde hace muchos años. Son mujeres a las que quiero, admiro y respeto, y siempre les desearé el mayor de los éxitos en sus carreras y vidas personales. Por estas razones, hemos decidido de común acuerdo no tener una relación laboral porque en estos momentos no quiero que me utilicen para afectar a nadie”, expresó con cariño hacia las mexicanas.

