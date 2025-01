Anahí es acusada de hacer trampa en “¿Quién es la Máscara?”

La reciente temporada de ¿Quién Es La Máscara? sorprendió a muchos de sus seguidores, no solo por las espectaculares actuaciones de los participantes, sino también por la inesperada revelación de Anahí como una de las nuevas investigadoras del programa.

La cantante y empresaria dejó boquiabiertos a los fans con sus atinados pronósticos sobre las personalidades ocultas bajo los disfraces. Sin embargo, lo que parecía una muestra de su intuición y habilidad para descifrar pistas, ahora se convirtió en el centro de una polémica.

De acuerdo con información revelada por la revista TVyNovelas, Danna Vázquez, publirrelacionista de Anahí, le habría entregado una lista con todos los nombres de los participantes de la sexta temporada de “¿Quién es la máscara?”, esto para protegerla de evitar que hiciera el ridículo en su regreso a la televisión mexicana, tras 15 años de ausencia.

Asimismo, la publicación dice que tanto Anahí como Danna Vázquez podrían enfrentar cargos por fraude en los Estados Unidos, donde el programa se transmite simultáneamente con su emisión en México.

Esto luego de que el equipo de producción de “¿Quién es la máscara?”, liderado por Miguel Ángel Fox, pidió una investigación formal a los departamentos de auditoría y legal de la televisora, quienes comenzaron a hacerla desde Estados Unidos para continuarla en México.

La solución que buscaría Televisa es que Anahí devuelva los $400 mil dólares que recibió por sus 10 apariciones en el programa, así como otro porcentaje más por violaciones contractuales y los costos legales.

La respuesta de Anahí ante las acusaciones

A través de un comunicado de prensa, Anahí calificó de “falsas” las acusaciones en su contra.

“Cuando me invitaron a participar en ¿Quién es la máscara? acepté con mucha emoción y cariño. Volver a los foros donde inició mi carrera a los dos años de edad, y hoy compartirlo con mis hijos, era para mí una ilusión que se hizo realidad. Acepté las reglas del programa y siempre lo hice con la mejor intención y en plena coordinación con el equipo de producción. Por eso, las acusaciones que se están mencionando son absolutamente falsas“, se lee en el mensaje.

Anahí también admitió que esta situación la entristece, debido a la ilusión con la que aceptó volver a la televisión.

“Para mí es muy doloroso lo que está pasando, porque yo actué de buena fe y ahora con argumentos absurdos pretenden afectar a mi persona y perjudicar mi reputación y mi trabajo. Este año cumpliré 40 años de carrera, la cual inicio cuando yo era muy pequeña, y que me ha costado mucho esfuerzo y sacrificio. No ha sido un camino fácil, pero siempre he contado con el cariño, el amor y el apoyo de mis fans, que son a quienes me debo como artista. Por eso, yo jamás me he prestado a ningún tipo de arreglo que vaya en contra de mis principios. Mi vida, mi carrera y mi trabajo han sido transparentes y están a la vista de todos. Yo tengo nada que ocultar“, agregó.

Para finalizar, Anahí aseguró estar a favor de que se realicen las investigaciones correspondientes para que prevalezca la verdad.

“Siempre estaré a favor de que se hagan las investigaciones correspondientes, y no dudaré en ejercer acciones legales necesarias para salvaguardar mi nombre y reputación como mujer y como artista que me he esforzado toda una vida en construir. Lo que yo más deseo es que se esclarezca el tema en su totalidad y que prevalezca la verdad”.

