Jesse Winker dispuesto a jugar primera base con los Mets

Uno de los movimientos de los New York Mets en la agencia libre fue la contratación de Jesse Winker por un año y $7,5 millones de dólares. Luego de disputar 44 encuentros de temporada regular en 2024 con la franquicia de Queens y ser pieza clave en los playoffs.

Recientemente Winker tuvo una pequeña rueda de prensa vía Zoom en la que habló sobre lo que viene en la temporada con los Mets. Y afirmó su compromiso con la organización neoyorquina para 2025.

“Después de que terminó el año, dejé bastante claro que quería quedarme”, explicó Winker. “Al principio de la temporada baja, el proceso de agencia libre… siento que hay diferentes fases, ¿no? Y diría que después de Navidad empezó a tomar impulso y las conversaciones comenzaron a volverse más serias”, comentó el jugador sobre su proceso de firma con los Mets desde la agencia libre.

Jesse Winker se queda con Mets. Crédito: Rick Scuteri | AP

En cuanto al rol que tendrá Winker con los Mets esta temporada aún no se tiene del todo claro. Pues con la llegada de Juan Soto para el jardín derecho y la permanencia de Brandon Nimmo para el jardín izquierdo, el tiempo de juego de Winker podría ser reducido en 2025.

Sin embargo, el zurdo ha dejado claro que está dispuesto a ayudar al equipo en cualquier rol que le pida su manager Carlos Mendoza. “Definitivamente me siento cómodo. Como dije, estaré listo para lo que me pidan”, enfatizó.

Incluso Winker está abierto a cubrir la primera base de los Mets ante la ausencia de esta posición. Pues Pete Alonso, inicialista titular las últimas temporadas, sigue como agente libre sin llegar a un acuerdo con la organización.

“Definitivamente me sentí más cómodo en la primera base hace dos años. Hasta entonces no había jugado realmente allí, pero definitivamente era una posición en la que sentía que ‘hombre, tal vez debería haber estado jugando esto hace mucho tiempo’. Al menos tenerla como una herramienta en la bolsa. Así que sí, definitivamente me siento cómodo allí”, explicó Jesse.

Winker nunca ha jugado un partido de temporada regular en la primera base, pero tuvo algo de tiempo allí durante una asignación de rehabilitación de ligas menores en 2023 mientras estaba con los Milwaukee Brewers.

El propio jugador afirmó que la temporada pasada hubo algunas discusiones con el staff del equipo para que jugara en la primera base. Y recientemente Andy Martino informó que si los Mets no llegasen a un acuerdo con Pete Alonso buscarían una solución interna para la inicial.

Esta podría ser mover a Mark Vientos desde la tercera a la primera base y rotar con Ronny Mauricio, Brett Baty y Luisangel en la antesala. Aunque un Winker en la inicial, podría abrir un mejor abanico de opciones para el equipo.

