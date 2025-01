La hija de Penélope Menchaca perdió su casa en los incendios de Los Ángeles

Ya han pasado varias semanas desde que una serie de incendios acabó con varias propiedades y negocios en Los Ángeles, California. Recientemente la actriz y presentadora de televisión Penélope Menchaca habló sobre lo que perdió su hija.

Cientos de personas se vieron afectadas por los incendios, entre ellas algunas personalidades del cine y la televisión. Los que no pasaron el susto de ser evacuados tuvieron que ver sus hogares reducidos a ruinas.

Menchaca explicó durante el programa de televisión ‘Hoy Día’ que su hija perdió todo lo que tenía y que recientemente viajó a la ciudad y pudo ver todo el desastre. Aunque la tragedia también la ha hecho reflexionar: “Perdió todo, a veces la vida te pone en perspectiva lo que es importante y no”.

Muchos de los afectados están devastados por perder lo material, aunque todos son conscientes de ser afortunados por seguir con vida y por no haber tenido que despedir a sus seres queridos.

También contó que su nieto la sorprendió, pues parece no estar pendiente de recuperar sus juguetes. En el programa le contó a todos que el pequeño le dijo: “Lo que más me duele haber perdido en el incendio es que acababa de ser mi cumpleaños y uno de mis amigos me regaló una carta tan bonita y se quemó”.

La presentadora no habló sobre cuál será el siguiente paso que seguirá su hija, pero deben estar trabajando en recuperar lo que perdieron y continuar con su vida en Los Ángeles. Hay que recordar que Menchaca vive en Miami, Florida.

