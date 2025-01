Mejores destinos nacionales e internacionales para vacacionar en 2025

Tripadvisor, la plataforma de orientación para viajeros, anunció su primera categoría de los premios Travelers’ Choice Awards para 2025: Lo mejor de los mejores destinos, donde Londres y Nueva York destacan en sus respectivas categorías.

Cada año, Tripadvisor analiza millones de opiniones compartidas por una comunidad global de viajeros para descubrir las recomendaciones más confiables, ayudando a los futuros exploradores a elegir su próxima aventura.

Los premios Travelers’ Choice Awards Best of the Best Destinations abarcan siete categorías: Principales destinos, Destinos de tendencia , Destinos culturales, Destinos gastronómicos y Destinos de luna de miel. Este año, Tripadvisor presenta dos nuevas subcategorías: Destinos de viaje en solitario y una subcategoría especial en celebración del 25.º aniversario de Tripadvisor que honra a los mejores destinos de los últimos 25 años según las opiniones de todos los tiempos.

Los premios Travelers’ Choice Awards premian a los destinos con las mejores calificaciones y reseñas de viajeros globales durante el año pasado. Las clasificaciones destacan los lugares que han cautivado los corazones de viajeros reales que los han experimentado de primera mano.

“En los últimos 25 años, Tripadvisor ha crecido hasta convertirse en la plataforma líder mundial de orientación para viajeros, que aprovecha las opiniones de viajeros reales de todo el mundo”, comentó Kristen Dalton, presidenta de Tripadvisor. “Basados en los más de mil millones de opiniones y reseñas que hay en nuestro sitio hoy en día, los premios Travelers’ Choice de Tripadvisor reflejan los favoritos de la comunidad de viajes global, desde los destinos en sí hasta todo lo que los hace especiales, incluidos restaurantes, hoteles y experiencias”.

Londres se lleva la corona a nivel mundial, mientras Nueva York gobierna en Estados Unidos

Este año, Londres escaló dos puestos y se convirtió en el destino número uno del mundo, arrebatándole el título a Dubái, que se había mantenido con orgullo en el primer puesto desde 2022. La capital del Reino Unido también es reconocida por su escena culinaria, así como por su rica oferta artística y patrimonial, quedando en segundo lugar del mundo en los mejores destinos gastronómicos y en tercer lugar en los destinos culturales . La ciudad también fue nombrada número uno en la lista especial del 25.º aniversario de Tripadvisor, y Londres fue reconocida como el principal destino de los últimos 25 años de reseñas en el sitio.

Aquí en los EE. UU., la ciudad de Nueva York encabeza esta lista y también figura entre los principales destinos gastronómicos del estado . Otros destinos favoritos de los fanáticos incluyen lugares de clima cálido como O’ahu y los Cayos de Florida, ciudades bulliciosas como Chicago y Las Vegas y lugares culturalmente ricos como Nueva Orleans y Washington DC.

Principales destinos del mundo:

Londres, Reino Unido Bali, Indonesia Dubái, Emiratos Árabes Unidos Sicilia, Italia París, Francia

Principales destinos: Estados Unidos

Ciudad de Nueva York, NY O’ahu, Hawái Las Vegas, Nevada Cayos de Florida, Florida Nueva Orleans, LA

Para mirar el reporte completo, ingrese aquí.

