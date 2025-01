Adamari le reclamó a Chiquibaby por golpear su carro

Adamari López y Chiquibaby compartieron en su show “Ada y Chiqui de show” que su amistad y la capacidad de mantener un ambiente ligero y divertido aún ante las adversidades existe. Durante el programa, dieron a la anécdota centelleante que había causado revuelo entre ellas. Este tipo de estrategia que implementan porque saben cómo crear intriga y mantener el interés de su audiencia.

“Hoy vamos a hablar de esos roces, diferencias y me llama mucho la atención porque desde que inició este show mucha gente cuando les empezamos a pedir que nos mandaran preguntas ha habido gente que nos ha preguntado ‘oigan, platiquen de su primera pelea’, ‘¿han tenido alguna diferencia?’. Y realmente siempre esas preguntas las pasábamos porque realmente no había habido una diferente específica”, dijo Chiquibaby.

La situación que se presentó en el episodio giró en torno a un inesperado golpe: Chiquibaby, sin darse cuenta, había abollado el coche de Adamari. Este pequeño percance es un ejemplo perfecto de cómo las amistades pueden ser puestas a prueba por incidentes cotidianos, pero también ilustra cómo el sentido del humor y la camaradería pueden prevalecer en tales circunstancias.

La forma en la que abordaron esta situación es testamentaria de la solidez de su relación. La capacidad de dialogar, reírse de sí mismas y no tomarse demasiado en serio son cualidades que tanto sus seguidores como ellas valoran. En un mundo donde a menudo se espera que las presentadoras mantengan una imagen impecable, Adamari y Chiquibaby muestran que también son humanas, capaces de vivir momentos inesperados y divertidos.

“Recientemente, me la encuentro en el pasillo porque, para los que no saben, grabamos el show en el mismo edificio, nuestros camerinos están a la par y siempre nos vemos con mucho gusto, pero ese día en particular me paró en el pasillo y me dice con mucha seriedad ‘oye, te quiero pedir un favor, tienes que tener más cuidado’ y yo dije ‘¿qué hice?’. (Y me dice) ‘a la hora de abrir tu coche tienes que tener más cuidado porque me has abollado mi carro’“, añadió Chiquibaby.

Además, este episodio se ha convertido en una anécdota más que alimenta la cercanía que sus seguidores sienten hacia ellas: “Yo no te estoy diciendo que el portazo fue a propósito, te estoy diciendo que eso ocurrió. La pintura se quedó en el borde de la puerta, cuando cerraste la puerta ahí estaba la pintura del carro que le habías quitado a mi carro y que le habías aboyado”, respondió Adamari.

