Aleska Génesis asegura que Gaby Espino se molestó porque dijo que se reconciliaron 

La modelo venezolana Aleska Génesis habló de cómo Gaby Espino se molestó con ella porque dijo que se habían reconciliado, luego de meses de diferencias por el ex que tienen en común: Miguel Mawad.

En Amiguichi Podcast, la artista contestó que sí hizo las paces con la actriz, pero no todo salió como esperaba.

“Nosotras no somos amigas, obviamente, pero sí me la encontré en un sitio donde habíamos muchas mujeres y aproveché la oportunidad de preguntarle si ella realmente pensaba que yo era una hacker, como ella me acusó en algún momento, si pensaba que yo había pagado ese dinero para cerrarle las cuentas. A mí se me acusó de todo, no se me acusó solamente de drogadicta, prostituta, sino de hacker y todo lo que puedan imaginar”, afirmó.

Luego de esto, la exparticipante de La Casa de los Famosos 4 reveló que hablaron en ese momento y Gaby Espino le dijo que ella se enteró de que también había sido víctima de Miguel Mawad.

“Ella habla de que no quiso meterse más en ese problema, pero como mujeres, yo hubiese aclarado la situación. No sé por qué a ella le molestó que nos perdonamos, cosa que me pareció muy bonito, porque en serio nos perdonamos, nos abrazamos, nos dijimos cosas muy bonitas”, indicó.

Aleska Génesis aseguró que la actitud en ese momento de Gaby Espino fue muy bonita, pero todo cambió cuando la modelo anunció que estaban reconciliadas.

“Ella no quería que hablara del tema, lo respeto, pero no me parece bien porque más bien estoy dándole ese voto de confianza, de admiración, de que como mujer pudo dejar eso atrás. No sé si tiene miedo, oculta algo, pero hoy por hoy yo puedo decir que eso quedó atrás”, añadió.

Sigue leyendo: