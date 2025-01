Canelo Álvarez muestra su interés de pelear contra Crawford

El boxeador mexicano y campeón en tres divisiones de los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, finalmente reconoció que estaría dispuesto a tener un combate contra el estadounidense y también campeón Terence Crawford para cumplir el deseo de todos los aficionados del pugilismo mundial de poder verlos enfrentándose en el cuadrilátero.

Estas declaraciones las realizó el azteca durante una entrevista ofrecida para The Ring Podcast con Mike Coppinger, donde dejó entrever que existe la posibilidad de un enfrentamiento contra el campeón invicto; a pesar que tendrían que acordar a un peso debido a la diferencia entre ambos.

“La gente quiere ver esa pelea. Y quizás si vean esa pelea. No sabemos aún, pero quizás sí vean esa pelea. Siempre estoy abierto para las buenas peleas. Y no me malinterpreten, él es un buen peleador, tiene habilidades realmente buenas y todo, y quizás sí veamos esa pelea. No lo sabemos aún”, expresó.

Crawford es considerado junto con el Canelo como uno de los mejores peleadores libra por libra de la actualidad debido a que se coronó campeón in discutido en las 147 libras tras derrotar a Errol Spence Jr. en junio de 2023; posterior a eso se colgó su cuarto título mundial tras subir una categoría y derrotar a Israil Madrimov.

Preferencia sobre Benavídez

Durante la misma entrevista el Canelo Álvarez también resaltó que prefiere enfrentarse contra Terence Crawford sobre David Benavídez a pesar de ser una figura que siempre ha buscado llegar a un acuerdo para verlo en el ring y además formaba parte de las 168 libras.

“En este punto, he peleado con todos, con cada campeón, con los mejores que están afuera. Pero cuando alguien se acerca de esa manera, cuando te reta así, no necesitas darle dinero. Como he dicho, ahora puedo hacer lo que yo quiera y simplemente no me gusta la forma en que [Benavidez] se acercó para tomar la pelea”, enfatizó.

“Creo que (Crawford) ha querido la pelea y ha sido respetuoso. Sabes, dice ‘quiero a Canelo, quiero a Canelo’, sin decir cosas malas de mí ni nada parecido. Pero como dije, nunca se sabe, quizá un día me levante y diga ‘quiero pelear con ese tipo’. Siempre respeto a mis oponentes y a cada peleador, a cada persona. Aunque obviamente, si ellos no lo hacen, es diferente”, concluyó el Canelo.

