“No tenemos jugadores”: Guardiola valora los nuevos fichajes del Manchester City

El Manchester City no pasa por un buen momento deportivo ni en la Premier League ni en la Champions League. Por lo que el equipo inglés ha hecho movimientos en este mercado de invierno buscando revertir su situación actual.

El delantero Omar Marmoush y los defensores centrales Abdukodir Khusanov y Vitor Reis fueron las incorporaciones en las que el City gastó poco más de $110 millones de dólares a mediados de temporada para repuntar en el tramo final del año.

Ante la llegada de estos futbolistas el entrenador Pep Guardiola valoró sus incorporaciones. Pues admite que estaban pasando por un momento complicado en el cual no contaban con muchas opciones ante la gran ola de lesiones que vive la plantilla.

“Tenemos los mismos lesionados que antes. Dias y Doku están fuera. Las nuevas incorporaciones entrarán en la convocatoria de este fin de semana. No tenemos jugadores”, analizó en experimentado entrenador español.

Omar Marmoush es nuevo jugador del Manchester City. Crédito: AP

“No hicimos fichajes en verano y ahora nos toca hacerlos por los problemas y las lesiones que hemos tenido”, comentó Guardiola ante la gran ola de lesiones que tiene la plantilla, la cual alcanza hasta seis figuras.

En cuanto a las nuevas incorporaciones el entrenador también hizo un análisis sobre lo que podrían aportar al equipo y cómo piensa usarlos en el campo. En especial en los próximos partidos que serán clave para la temporada.

“Aunque no entrenamos mucho todos se ven muy bien. Reis es joven y tiene una gran personalidad. Khusanov parece adaptado, tiene experiencia jugando contra futbolistas fuertes y rápidos en la liga francesa. No habla mucho inglés y mi francés no es bueno, así es que la comunicación será una de las cosas en las que tendremos que trabajar. Y Marmoush ya entrenó con nosotros, aprenderá pronto”, completó el estratega.

Por ahora el Manchester City deberá enfrentar al Chelsea por la 23 de la Prermier League. Campeonato en el cual el equipo Citizen se ubica en la quinta plaza. Mientras que el próximo miércoles deberán recibir al Brujas para jugarse la clasificación a los playoffs de la Champions League.

