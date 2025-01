Verónica Bastos arremete en contra de la nuera de Maribel Guardia

Maribel Guardia interpuso una demanda contra Imelda Garza Tuñón, madre de su nieto. Según la artista, su único objetivo al proceder legalmente fue defender la integridad de su nieto, generando un amplio interés mediático y reacciones diversas entre sus seguidores y el público en general.

Garza Tuñón participó en “La mesa caliente” de Telemundo, donde tuvo la oportunidad de presentar su versión de los acontecimientos. La presencia en el programa de Verónica Bastos, amiga cercana de Maribel, aportó un matiz adicional al diálogo, ya que ella también tiene conocimiento directo de las dinámicas familiares que han dificultado la convivencia entre las partes.

“Lo que digan las autoridades se va a hacer al pie de la letra. Pero lo más importante quiero decirte para la familia y para toda la gente que nos está viendo es que el niño esté con su madre cuando su madre esté en buenas condiciones y en perfectas condiciones para la seguridad del menor. Te mando un beso cariño, que estés muy bien y aquí estamos para lo que nos necesites en el programa y a nivel personal, lo sabes”, dijo la conductora de televisión.

Maribel en su papel de abuela y cuidadora se añade a la presión de las expectativas que tienen sus seguidores y el enfoque mediático que suele existir en tales situaciones. La defensa de la integridad de un menor es un tema que resuena emocionalmente en muchos, lo que hace que los actos de Guardia tengan una perspectiva de protección familiar.

Garza Tuñón también merece atención y comprensión en este escenario. Al hablar en “La mesa caliente”, su principal objetivo podría ser aclarar su posición y defender su parentalidad frente a la acusación. En su discurso, es probable que surjan sentimientos de angustia y deseo de justicia por parte de una madre que ve su relación con su hijo en peligro a causa de las acciones legales emprendidas por su exsuegra.

“Yo siento que obviamente ellos quieren al niño, yo no estoy diciendo que no quieran lo mejor para él, pero también tienes que esperar a ver la versión de la otra persona, no te puedes apresurar a tomar acciones de ese tipo solamente porque crees saber algo”, mencionó Imelda.

