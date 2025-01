¿Alana Lliteras estará en La Casa de los Famosos All-Stars?

Alana Lliteras confirmó que la invitaron a estar en La Casa de los Famosos All-Stars, de la cadena Telemundo, pero no aceptó la oferta para formar parte de esta temporada que promete ser una de las más mediáticas, pues reunirán a exhabitantes con fuertes personalidades.

Esta semana, en una entrevista con varios reporteros, la joven mexicana dijo que no quiso estar en el reality show porque siente que no es su momento para entrar de nuevo al juego. Además, habló de que estuvo en la cuarta temporada, por lo que siente que es muy pronto para encerrarse de nuevo en la mansión ubicada en México.

“La All-Stars de Telemundo, ahorita no. Yo sí estoy muy agradecida por la oportunidad, por la propuesta, por todo y por haber estado. Fue algo que disfruté mucho, pero creo que es muy pronto para estar en un All-Stars”, dijo.

Además, aseguró que el público disfrutará un montón esta temporada porque sabe de algunos famosos que estarán en la competencia. “La gente de afuera la va a disfrutar, porque la de adentro yo creo que sí se van a estar dando con todo”, comentó.

Le aconsejó a los famosos que se preparen, porque cree que el juego estará difícil. “La verdad es que creo que mi temporada fue bastante fuerte, y si la mía fue fuerte no quiero pensar en la All-Stars porque justo, se viene mucha gente con ganas de revancha”.

La artista indicó que al final de la competencia no se sintió muy bien, pues enfrentó varios momentos duros. En especial, habló de Aleska Génesis, con quien rompió su amistad.

“Creo que en su momento me dolió mucho su actitud, pero simplemente ya”, dijo para asegurar que no tiene rencores hacia la modelo venezolana. .

Alana Lliteras dijo que ha aprendido de los realities a poner límites, pues en varios de estos proyectos tuvo diferencias con varios de sus compañeros debido a que se aprovechaban de su nobleza. “Tampoco hay que dejarse, yo no busco pelea, pero si me buscan, me defiendo”, indicó.

