Equipo de Terence Crawford confirma la pelea contra Canelo Álvarez

El equipo del boxeador estadounidense y campeón de las 147 libras, Terence Crawford, aseguró que ya llegaron a un acuerdo para poder enfrentar al mexicano campeón de tres divisiones en los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez; de acuerdo con lo adelantado por los miembros del equipo dicho combate se llevará a cabo el próximo 13 de septiembre.

La información la dio a conocer el entrenador Bernie The Boxer durante unas declaraciones ofrecidas para FightHype, donde aseguró que la pelea ya es una realidad y ambos pugilistas cumplirán el sueño de todos los amantes del boxeo mundial al verse las caras en el cuadrilátero.

“Está hecha. El 13 de septiembre lo espero con ansias. Crawford vs Canelo. Como dije, Crawford vs Canelo está confirmado. Crawford vs. Canelo, no al revés”, expresó The Boxer en sus declaraciones.

“El equipo de Crawford se mantiene firme. El libra por libra, el mejor del mundo. Pronto será el campeón mundial de peso súper mediano”, agregó el entrenador del estadounidense que peleará justo el fin de semana de la Independencia de México, una fecha bastante usual para combatir por parte del peleador azteca.

Bernie también sostuvo que Terence Crawford escalará hasta las 154 libras para poder darle pelea al Canelo, quien se mantendrá en las 168 libras, afirmando que este será sin duda alguna el mayor reto que ha protagonizado en su carrera al enfrentarse a un rival con tanta ventaja sobre él.

“Nos enfrentamos a duros rivales y los vencemos. Así que ahora es Canelo Álvarez, un pegador duro, con un coeficiente intelectual del mismo calibre y una leyenda. Esos eran los únicos desafíos que Crawford buscaba, y era lo correcto. Nos merecíamos este desafío de estar en el gran escenario en una megapelea, en una súper pelea, en lo que llamamos una batalla de David contra Goliat”, dijo.

“De nuevo tenemos muchas desventajas en esta pelea en cuanto a peso, en cuanto a potencia, pero hay muchas cosas a la par en cuanto a logros y conjunto de habilidades. Escalaremos esa montaña”, concluyó el entrenador.

