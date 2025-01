Feyenoord rechazó oferta del Milan por Santi Giménez y pide $42 millones de dólares por el mexicano

Medios italianos informaron hace algunos días que el Milan tiene gran interés en contratar al delantero Santiago Giménez. Incluso habrían puesto una oferta sobre la mesa al Feyenoord para el traspaso del mexicano la cual se ubicaba en $31 millones de dólares.

Sin embargo las más recientes informaciones del periodista italiano Luca Maninettiel afirman que el club neerlandés rechazó esta oferta y solo vendería a Giménez en el mercado de verano y por una cifra cercana a los $42 millones de dólares.

El “Bebote”, como suelen apodarle lleva una gran mitad de temporada con 15 goles en 18 encuentros con el Feyenoord. Por lo que el interés de grandes clubes empieza a hacerse notar.

Santiago Gimenez durante un partido de Liga de Campeones. Crédito: MAURICE VAN STEEN | AP

Incluso el verano pasado Giménez ya fue tanteado por clubes élite de Europa como el propio Milan, Liverpool y hasta el Real Madrid, según varios rumores.

Una posible llegada al Milan sería un sueño para Giménez, quien ya comentó el pasado mes de diciembre en una entrevista para ESPN que es uno de sus clubes favoritos. “El último día del mercado me buscó el Milán y no se acordó ese día, porque era corto el precio y tiempo. Ir al Milán sería un sueño para mí, y cuando era chico crecí con Ronaldo, Ronaldinho, Kaká. Al final no se dio, pero que haya interés te hace sentir importante, y sigue abierta esa opción”, explicó en aquella oportunidad.

Por ahora Giménez tiene contrato con el Feyenoord hasta 2027. Por lo que si no extiende su vínculo pronto, podría irse el próximo verano siempre y cuando se llegue a un acuerdo para su traspaso.

Actualmente el delantero mexicano, aunque nacido en Buenos Aires, tiene un valor de mercado de $40 millones de dólares, según el sitio especializado Transfermarkt, cifra acorde a lo que estaría pidiendo el Feyenoord por su ficha.

