NYC pagará $92.5 millones a inmigrantes que estuvieron detenidos: cómo solicitarlo

La ciudad de Nueva York acordó retribuir $92.5 millones de dólares a los migrantes arrestados en el Departamento Correccional de NYC entre el 1 de abril de 1997 y el 21 de diciembre de 2012, tras una demanda colectiva (Onadia v. City of New York, et al.).

La demanda asegura que más de 20,000 migrantes fueron retenidos después de sus fechas de liberación pautadas a causa de solicitudes hechas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

La reclamación argumenta que la Gran Manzana violó los derechos de los inmigrantes que cumplían todas las condiciones para ser dejados en libertad en periodos prolongados, que podían pasar de días hasta meses, debidos a las órdenes de detención de ICE, que se traduce en que las autoridades locales retengan a una persona hasta 48 horas para que ICE pueda tomarla bajo su jurisdicción y hacer las averiguaciones de su situación.

Los bufetes de abogados vinculados en la demanda recomiendan que cualquiera que pueda reunir los requisitos, presente una solicitud desde el 14 de febrero.

Demanda colectiva

La demanda de Onadia vs. City of New York, et al., Oscar Onadia que representa a más de 20,000 inmigrantes, de diferentes países, que fueron encarcelados en un centro del Departamento de Correcciones de la ciudad de Nueva York por más tiempo del estimado en el periodo del 1 de abril de 1997 y el 21 de diciembre de 2012, sobre la base de una solicitud de ICE.

La orden de detención de la agencia es una solicitud que hace ICE a las agencias locales para retener a una persona durante 48 horas adicionales a la fecha de liberación programada, en ese tiempo los funcionarios deben investigar el estatus migratorio de la persona retenida.

La reclamación dice que los que estuvieron por más de 48 horas, a veces incluso más de un mes, pueden optar por la demanda. Oneida, que murió en 2024, estuvo arrestada por 43 días.

Los migrantes que fueron puestos tras las rejas después de su fecha de liberación programada pueden no saber que fueron arrestados por una orden de ICE, indicó Debra L. Greenberger, socia de Emery Celli Brinckerhoff Abady Ward & Maazel LLP., una de las firmas involucradas en la demanda.

“Si saben que estuvieron detenidos en una cárcel de la ciudad de Nueva York durante ese período de tiempo, y son inmigrantes, eso realmente debería ser suficiente para que presenten una reclamación“, dijo Greenberger.

La socia de la firma señaló que quienes pueden ser elegibles no necesitar proporcionar ningún registro. “Vamos a verificar los registros de la ciudad para cada persona que presente una reclamación en línea”, explicó. No obstante, dijo que los demandantes no deben cometer fraude ni hacerse pasar por otra persona.

Asimismo, las personas que están en el extranjero pueden presentar una reclamación en línea, reportó Documented.

Por otro lado, para presentar una demanda en nombre de una persona que cumple con los requisitos y está fallecida, el denunciante debe ser administrador de un patrimonio designado por un tribunal.

¿Dónde y cuándo puedo presentar la reclamación?

Desde el próximo 14 de febrero de este año, la demanda se podrá presentar en línea por medio del portal NYC ICE Settlement. A partir de la fecha de publicación, las personas pueden suscribirse para recibir las actualizaciones del caso.

Cuando el formulario esté disponible, la fecha límite es hasta el 15 de mayo de 2025 para presentar el reclamo que no tiene costo.

“Tenemos formularios de reclamo disponibles en inglés, español, francés, chino y criollo haitiano. Si hay personas que hablan otros idiomas, existe la posibilidad de conseguir un traductor en la línea”, dijo Greenberg.

Quienes necesiten idiomas adicionales pueden comunicarse con el administrador del asentamiento al: 1-800-479-0810.

Sigue leyendo: