500 neoyorquinos mueren cada año esperando un trasplante de órgano

En este momento, casi 10,000 neoyorquinos necesitan un trasplante de órgano para salvar sus vidas, de acuerdo con los balances oficiales de la agencia estatal ‘Done Vida NY’.

Hay otro dato revelador: cada año, casi 500 neoyorquinos mueren debido a que no reciben un órgano a tiempo para salvarles la vida.

Como indica LiveOnNY, una organización con sede en Queens, designada por el gobierno federal para la obtención de órganos, la ciudad de Nueva York tiene una de las tasas de registro de donantes de órganos más bajas del país, lo que deja la decisión en manos de los familiares, para la gran mayoría de los donantes. Solo aproximadamente el 20% de los pacientes que ingresan a un hospital, son cedentes registrados.

Con estas estadísticas en la mano, en el último trimestre del 2024, han surgido nuevas campañas en diferentes plataformas, en donde se les pide a los neoyorquinos, que abran sus mentes y corazones a la donación de órganos.

“Las nuevas campañas también destacan los desafíos actuales del sesgo y el racismo en la asignación y colocación de órganos y en las listas de espera a nivel local y nacional”, indicó esta organización en un comunicado.

Por ejemplo, a partir del 31 de octubre de 2024, un cambio de política nacional ya no requerirá que se identifique la raza de un donante, durante el proceso de asignación de órganos.

Este cambio fundamental de política, aborda un problema de larga data, ya que el sistema anteriormente utilizaba un Índice de Perfil de Donante de Riñón, para sugerir que los órganos de los afroamericanos estaban más dañados, lo que perpetuaba una visión errónea en el sistema de trasplantes en todo Estados Unidos.

“Nuestra campaña, no se trata solo de generar conciencia sobre la donación de órganos, se trata de abordar los problemas sistémicos más profundos, que han afectado durante mucho tiempo a este proceso que salva vidas“, dijo Leonard Achan, presidente y director ejecutivo de LiveOnNY.

“Al arrojar luz sobre las realidades del racismo y el sesgo inconsciente tanto en la donación como en la colocación de órganos donados y en la lista de espera de pacientes, nuestro objetivo es crear un sistema más equitativo para todos los que quieran dar y todos los que quieran recibir. Queremos empoderar a las comunidades, especialmente a aquellas históricamente desatendidas, con el conocimiento de que todos merecen la misma oportunidad de recibir el regalo de la vida“, explicó el especialista.

Puedes salvar 8 vidas

Todos los neoyorquinos mayores de 16 años pueden registrarse para salvar vidas, al inscribirse como donantes de tejidos y órganos. Al ingresar al Registro Donate Life del estado de Nueva York, usted puede registrarse para ser donante.

Como subraya ‘Done Vida NY’ este acto de generosidad “podría salvar ocho vidas por medio de la donación de órganos, devolver la vista a personas mediante donaciones de córnea y además mejorar 75 vidas más, mediante la donación de tejido. Registrarse es fácil, y puede darle a alguien una segunda oportunidad en la vida”.

Detrás de las donaciones de órganos hay miles de historias, como la de la dominicana Patricia Delgado, de 48 años. La educadora requirió en 2019 un trasplante de riñón, ante un mal crónico que comprometía de manera muy acelerada su salud. La pandemia de COVID-19 lo complicó todo. Casi muere esperando el ansiado órgano. Y una vez que lo pudo ubicar, todas las operaciones de ese tipo fueron canceladas por meses.

“Me contagié de COVID-19 y no sé cómo sobreviví. La operación se concretó dos años y 5 meses después de lo previsto. Lo estoy contando y eso me hace ser una persona muy agradecida. Las personas ni se imaginan, lo que significa este tipo de donación. Este proceso impacta tu vida emocionalmente. Y debes tener un tratamiento de por vida, para poder seguir adelante una vez que seas trasplantado”, comentó Patricia.

Aunque la espera de esta isleña pareciera muy larga, en los hechos tuvo mucha suerte. Con base a los promedios que maneja la organización Donate Life American, el tiempo de espera para un riñón de un donante fallecido es de un promedio de 3 a 5 años.

Hispanos en las listas de espera

De acuerdo con datos compartidos por la Asociación Americana del Corazón (AHA) alrededor del 15% de los donantes de órganos en 2023, fueron personas hispanas, según los datos federales.

Eso es un punto porcentual más alto que el de hace 10 años.

Sin embargo, para mediados de 2024, casi un 23% de los más de 103,000 candidatos a trasplantes en la lista de espera en Estados Unidos son personas hispanas. El 59% de los candidatos a trasplantes son de raza negra o de origen latino o asiático.

Los datos oficiales arrojan que los hispanos tienen una gran necesidad de más donantes de órganos y tejidos, porque este grupo étnico está desproporcionadamente más afectado por enfermedades como la hipertensión y la diabetes, que pueden conducir a la enfermedad renal en etapa terminal y a la necesidad de diálisis o de trasplante de riñón.

“Los hispanos comprenden el 19% de las personas en la lista nacional de espera de trasplante de órgano y el 13% de los donantes de órgano vivos y fallecidos, aunque constituyen el 17.6% de la población del país”, expone Donate Life America.

Como indica la literatura médica, los trasplantes de órganos se pueden realizar tanto con donantes vivos como con fallecidos. La compatibilidad de los órganos con las personas en la lista de espera nacional, se determina considerando factores como el grupo sanguíneo, el tipo corporal y el estado crítico de la persona que necesita el trasplante.

La AHA pondera que al cierre de este año, cerca de un 20% de los pacientes murieron esperando un corazón.

Durante el año pasado, los latinos recibieron 8,540 trasplantes, incluyendo 580 corazones, un número calificado como récord.

Pueden dar, pero no recibir

Como han documentado organizaciones como New York Lawyers for the Public Interest (NYLPI), Make the Road NY y la Coalición de Inmigrantes de NY, a través del informe titulado ‘Pueden donar, pero no pueden recibir’, las personas indocumentadas en Nueva York pueden ser donantes de órganos, pero no pueden recibir un trasplante, incluso en el caso de una emergencia que ponga en peligro su vida. Aunque los ‘sin papeles’, pueden tener acceso a asistencia médica temporal, a través de Medicaid de emergencia, este plan no cubre estos procedimientos.

Se especifica el caso de la enfermedad renal en etapa terminal (ESRD), un diagnóstico potencialmente mortal que se les da a los pacientes cuyos riñones ya no pueden filtrar las toxinas de la sangre. El único tratamiento permanente para la ESRD es el trasplante de riñón.

Pero para aproximadamente 245,000 inmigrantes indocumentados de bajos ingresos y con seguro insuficiente, esa vía es prácticamente inaccesible.

Actualmente, los inmigrantes indocumentados tienen prohibido el acceso a los programas federales de salud, incluidos Medicare, el Programa de Seguro Médico para Niños, la Ley de Atención Médica Asequible y la mayoría de los programas de Medicaid.

“Aunque los inmigrantes indocumentados y sin seguro pueden donar riñones y otros órganos, y a menudo lo hacen, como donantes vivos y fallecidos, el estado de Nueva York impide que su programa Medicaid de emergencia reembolse a los hospitales por trasplantes de riñón que salvan vidas“, concluye el reporte.

Esto significa que muchos inmigrantes neoyorquinos, con enfermedades renales graves, deben depender únicamente de tratamientos de diálisis a largo plazo, mucho más costosos y debilitantes.

Ante esta realidad, Karina Albistegui-Adler, defensora principal de salud en NYLPI estima que si bien se estima que los inmigrantes indocumentados representan al menos el 3% del grupo nacional de donantes de órganos fallecidos, el sistema de atención médica continúa excluyéndolos.

“Es una grave injusticia, que tiene una solución clara: cobertura de seguro médico y atención sin prejuicios para todos los neoyorquinos, independientemente de su estatus migratorio”, acotó.

El proceso de donación en NY:

El consentimiento para la donación es confirmado por la inscripción en el Registro Donate Life del estado de Nueva York, por la familia o por la persona con el poder de tomar decisiones en nombre del posible donante.

Llame al 1-866-NY-DONOR para iniciar su registro como donante ante la agencia estatal ‘Done Vida NY’ de la gobernación de Nueva York. También puede consultar sus dudas escribiendo a registry@donatelife.ny.gov

Es posible que se le solicite a la familia que proporcione información sobre los antecedentes médicos y personales del donante.

Los órganos y tejidos se obtienen mediante cirugía. En general, la donación no afecta los arreglos funerarios, y es posible dejar abierto el ataúd.

Los órganos se asignan a beneficiarios según la compatibilidad, mediante el uso de información médica, como tipo de sangre, tamaño del cuerpo y tejido.

Los beneficiarios se encuentran en una lista nacional de espera administrada por la United Network for Organ Sharing (UNOS).

Datos:

500 neoyorquinos mueren cada año, debido a que no reciben un órgano a tiempo para salvarles la vida.

10% de la lista nacional de espera, para trasplante de órganos, la ocupan los neoyorquinos.