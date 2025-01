El senador Graham considera un error los indultos a los acusados del 6 de enero

El senador republicano de Carolina del Sur reflejó su desacuerdo con los indultos que el presidente Donald Trump hizo a los acusados que participaron en los violentos ataques al Capitolio el 6 de enero de 2021, al considerarlo como “un error”.

Durante una entrevista en el programa Meet the Press de la cadena NBC, el senador Lindsey Graham calificó los indultos a 1,500 acusados ​​del 6 de enero como “un error”, añadiendo que tras esa decisión enviaban el mensaje equivocado a sus partidarios sobre la violencia y el Estado de derecho.

“Tenía la autoridad legal para hacerlo”, expresó Graham. “Creo que fue un error perdonar a las personas que entraron al Capitolio y golpearon violentamente a un policía, porque parece sugerir que es algo que está bien hacer”.

En libertad líderes de grupos de extrema derecha

NBC News informó que Graham apuntó que los grupos de seguridad pública se opusieron a los indultos de Trump, pues con ello, pusieron en libertad a los líderes de grupos de extrema derecha. A pesar de no estar de acuerdo, Graham dijo que los indultos de Trump forman parte de una promesa que hizo el presidente en campaña y que ha cumplido.

“A las fuerzas del orden no les gustó esto, pero él lo dijo durante la campaña. No está engañando a la gente”, compartió el republicano durante la entrevista.

“Biden prometió no indultar a su familia, y lo hizo. Trump dijo: ‘Voy a indultar a esta gente’, el que lo haya hecho no es ninguna sorpresa. Pero seré coherente, no me gusta la idea de sacar a la gente de la cárcel bajo fianza o indultar a la gente que quema ciudades y golpea a la policía, sea republicano o demócrata”, subrayó, publicó NBC News.

Acusados a los que llamó “rehenes”

Trump firmó el perdón presidencial y la conmutación de penas en el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde subrayó que hay cerca de 1,500 personas beneficiadas por esta medida, a las que llamó “rehenes”. Además de los indultos, hay seis conmutaciones.

Más de 730 personas han sido condenadas por su participación en ese intento de insurrección, según datos del Departamento de Justicia, y unas 300 siguen pendientes de juicio, algunas por delitos violentos, como agresiones a policías.

Durante el ataque al Capitolio, cuatro personas fallecieron y más de 140 agentes resultaron heridos.

El senador Graham también comentó durante la entrevista en Meet the Press que los indultos de los acusados del 6 de enero, así como los indultos de Joe Biden a los miembros de su familia, podrían llevar al Congreso a considerar imponer límites sobre el indulto presidencial.

“Si esto continúa, creo que la mayoría de los estadounidenses verán esto como un abuso del poder de indulto. Revisaremos el poder de indulto del presidente, si esto continúa”, finalizó.

Más senadores comparten su rechazo

Además, de Lindsey Graham, la senadora republicana de Alaska, Lisa Murkowski, expresó su descontento señalando que la decisión envía un mensaje equivocado a los policías que defendieron el Capitolio.

El senador Bill Cassidy, de Luisiana, la senadora de Maine, Susan Collins, y El senador Thom Tillis, de Carolina del Norte, no estuvieron de acuerdo con la decisión del presidente sobre indultar a los asaltantes del Capitolio.

