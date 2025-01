Jennifer López estaría interesada en una propiedad cerca de Ben Affleck

Jennifer López no ha encontrado su hogar soñado. Desde que se anunció su divorcio de Ben Affleck comenzó con la búsqueda de una nueva casa en California, pero no ha sido fácil.

Ahora, ‘TMZ’ asegura que la actriz y cantante está muy interesada en una propiedad que está ubicada en Brentwood, California, y que no está oficialmente disponible en el mercado de bienes raíces. Al no estar en venta no se tienen fotos que muestren a detalle el lugar.

El medio asegura que López ya ha visitado el lugar, el cual está valorado en $20 millones de dólares. Por los momentos el único contra que le encuentra a la propiedad es que la calidad del aire no es buena, más aún tomando en cuenta los incendios forestales que afectaron la zona hace pocas semanas.

Fuentes cercanas a la estrella pop le aseguraron a ‘TMZ’ que por los momentos JLo está haciendo evaluaciones y ha buscado la ayuda de expertos en la calidad del aire.

Lo que más llama la atención del interés que López tiene con esta propiedad es que se encuentra muy cerca de la que compró su ex, el actor Ben Affleck, entre Brentwood y Pacific Palisades. Hay que recordar que Affleck compró el lugar por $20.5 millones de dólares en julio del año pasado.

Durante todos estos meses López ha visitado varias propiedades en Beverly Hills, e incluso se informó que la propiedad en la que estaba más interesada era imposible por problemas legales que tienen sus actuales dueños con la residencia.

Mientras tanto, la actriz y cantante sigue disfrutando de la gran mansión que compró junto a Affleck. Mientras vive allí, un equipo de agentes de bienes raíces intenta encontrar un nuevo dueño para el lugar.

La gran propiedad entró oficialmente al mercado de bienes raíces en julio del año pasado por $68 millones de dólares.

