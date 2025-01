Periodista arremete contra Jennifer Lopez y se burla de sus matrimonios fallidos

La periodista Megyn Kelly arremetió en contra de la cantante y actriz Jennifer Lopez durante un mitin para celebrar la victoria de Donald Trump el pasado domingo 19 de enero, un día antes de la toma de posesión de Trump.

Durante la campaña presidencial, Jennifer López expresó públicamente su apoyo hacia la candidata demócrata Kamala Harris y no a Donald Trump. La actriz incluso participó en uno de los eventos de campaña de la entonces vicepresidenta y llamó a votar por la candidata demócrata.

Es por esto que Megyn Kelly se dirigió específicamente hacia Jennifer López en su discurso a que acusó de “arruinar sus matrimonios”.

“Esas celebridades de Hollywood creen que nos tienen que decir cómo votar, ¿en serio? Esas celebridades no saben nada de nada. Lo único que JLo sabe hacer es arruinar matrimonios, ella es una experta en eso. ¿Por qué debería saber cómo dirigir un país también? Así que, adiós JLo, no te funcionó”, dijo la conductora de The Megyn Kelly Show.

Este comentario sobre los matrimonios fallidos de Jennifer López llega poco después de que se oficializó su divorcio con el actor Ben Affleck, con quien estuvo casada dos años. Se trata de su cuarto divorcio luego de haberse casado con Ojani Noa, Cris Judd y Marc Anthony.

La periodista también se refirió a otras estrellas como la actriz Meryl Streep y la conductora Oprah Winfrey quienes también respaldaron a Harris durante su campaña presidencial.

“¡Adiós JLo y Meryl Streep!. Tenemos derecho a ofender, provocar, molestar y defender lo que creemos, incluso si lo consideramos controvertido”, dijo Kelly.

Jennifer López manifestó su apoyo a Kamala Harris después de que un comediante dijo en un mitin del ahora presidente en el Madison Square Garden que Puerto Rico era una “isla flotante de basura”

“En el Madison Square Garden, nos recordó quién es realmente (Trump) y cómo se siente realmente. No solo los puertorriqueños se sintieron ofendidos ese día, ¿de acuerdo? Fueron todos los latinos en este país, fue la humanidad y cualquiera de carácter decente”, dijo la también empresaria y modelo.

