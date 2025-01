La Bebeshita dice que le fueron infiel: ‘Fue muy fuerte’

La creadora de contenido conocida como La Bebeshita habló de la infidelidad que sufrió recientemente. La mexicana contó detalles de esta situación durante una entrevista con el programa En Casa con Telemundo.

La joven, quien tiene más de 3 millones de seguidores, dijo que luego de que le rompieron el corazón decidió escribir el tema Como antes para expresar sus sentimientos.

“Escribí esta canción porque corté con él hace unos dos meses”, dijo en la conversación que tuvo con el presentador Carlos Adyan.

En la declaración, afirmó que la engañaron. “Fue muy fuerte, teníamos una relación y no sé si le ha pasado a todo el mundo, pero me decía que estaba separado y no estaba separado”.

Otro tema del que hablaron fue de su reconciliación con Maripily Rivera: “Yo cuando salí de La Casa de los Famosos dije ‘a ver, el reality se queda adentro’, entonces ya afuera dije todo relax. Hubo como un acercamiento de parte de ella para que fuera a su obra de teatro, pero Maripily piensa que yo no hago nada con mi vida, entonces yo dije yo tengo que trabajar, grabar, hacer mis cosas”.

Sin embargo, ahora que tiene más tiempo, llamó a la boricua y le dijo que cuando fuera a México le llevara su maderoterapia porque le urge.

En la entrevista, la famosa no confirmó si estará en La Casa de los Famosos All-Stars, pero sí le mandó algunos mensajes a exhabitantes de la cuarta temporada, en la que ella participó.

A Alana Lliteras, por ejemplo, le dijo que la extrañaba y que debería dedicarle algo de tiempo, porque está muy ocupada con Guty Carrera.

Luego le preguntaron por Cristina Porta y contestó: “La verdad no la quiero cerca porque siento que no fue buena amiga, compañera, que el reality ya pasó y sigue como tan traumada”.

Cuando le mencionaron a Clovis Nienow, explicó que él la dejó de seguir y no sabe si fue porque se lo ordenó Aleska Génesis: “¿Aleska, por qué le dices a Clovis que me deje de seguir?”.

En la cuarta temporada de La Casa de los Famosos La Bebeshita fue un personaje bastante controversial, que se ganó el cariño, pero también las críticas de buena parte del público.

Sigue Leyendo más de La Casa de los Famosos 4 de Telemundo aquí:

· Alana Lliteras se prepara para el mundo de la actuación

· Félix “El Más Picante” apoya al ‘cuarto mar’ en LCDLF México

· Maripily lanza “Macumba” y ‘le come el mandado’ a Lupillo