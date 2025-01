Shakira presume el nuevo proyecto musical de sus hijos

La cantante colombiana Shakira anunció emocionada que sus hijos Milan, de 12 años, y Sasha, de 9, dieron sus primeros pasos en el mundo de la música trabajando en un álbum colectivo titulado Let It Beat.

Ambos niños, fruto de la relación de la barranquillera con el exfutbolista español Gerard Piqué, han demostrado tener talento musical como su madre. Según ha dicho Shakira en el pasado, Milan ha desarrollado su talento al escribir hermosas canciones mientras que Sasha ha pulido su habilidad con el piano.

“Muy feliz de compartirles el proyecto musical de Milan y Sasha. ‘The One’, Sasha cantando y Milan en la batería y en ‘It’s all for you’, Milan cantando junto con otros jóvenes talentos”, dijo Shakira en sus redes sociales junto con una foto de sus dos hijos.

El álbum ‘Let It Beat’ incluye 12 temas en inglés. Sasha interpreta el cuarto tema del álbum The One, mientras Milan, de 12, lo acompaña con la batería. Además, los dos colaboran en el tema It’s All for You, junto a otros jóvenes talentos.

No es la primera vez que ambos niños muestran su interés y talento musical. Milan y Sasha cantaron junto a su madre en la canción ‘Acróstico’, uno de los muchos temas que la barranquillera escribió tras su sonada ruptura con Piqué.

Shakira y sus hijos se mudaron a Miami tras la polémica ruptura de la cantante con Gerard Piqué. Crédito: Evan Agostini | AP

“Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz.Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte. La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro”, explicó la cantante tras el estreno de la canción en 2023.

Además, Shakira confesó en 2022 que su hijo Sasha fue quien le dio la idea de participar en una Bzrp Sessions con el popular productor argentino Bizarrap. Fue así como surgió la ‘Bzrp sessions Vol.53’, una de las canciones más controversiales de Shakira en la que lanza fuertes mensajes en contra de su expareja.

Ahora la barranquillera se prepara para regresar a los escenarios con su gira ‘Las mujeres ya no lloran’, la cual iniciará el 11 de febrero en Rio de Janeiro, Brasil. La cantante reveló que sus dos hijos han formado parte activa de la preparación de la gira, lo cual la llena de emoción y orgullo. “Es hermoso llegar a esta etapa de mi carrera y compartirla con ellos. Saben valorar cada detalle y eso me llena el corazón”, confesaba en una entrevista con ¡HOLA! Américas.

