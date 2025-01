Shakira suma otro logro en su carrera gracias a “Soltera”

Shakira comienza el 2025 con un nuevo logro en su exitosa carrera musical gracias a “Soltera”, sencillo que no solo conquistó las plataformas digitales y las listas de popularidad, sino que también le permitió alcanzar nuevos hitos históricos en los rankings de Billboard. Este tema, lanzado en septiembre de 2024, se ha convertido en un fenómeno global, consolidando a la barranquillera como una de las artistas más importantes de la música latina.

“Soltera” le otorgó a la colombiana su primer número uno en el Latin Pop Airplay de las listas de Billboard como solista desde 2017, cuando lo consiguió con “Me enamoré”.

Con este logro, Shakira alcanzó la marca de 25 canciones en la cima de este ranking, empatando con Enrique Iglesias como los artistas con más números uno en la historia del listado. Además, el tema lideró el Latin Airplay el pasado 3 de enero, posicionándola con 24 números uno en esta lista, igualando a su compatriota Maluma.

Con una vibrante mezcla de afrobeat y letras que reflejan su proceso personal tras la separación de Gerard Piqué en 2022, “Soltera” se suma a la serie de temas que abordan su evolución emocional y empoderamiento. Aunque no formó parte de su álbum más reciente, Las Mujeres Ya No Lloran, la canción ha sido una pieza clave en el resurgimiento de Shakira como ícono global y parte fundamental de la narrativa que acompañará su próxima gira mundial, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que marca su regreso a los escenarios tras siete años de ausencia.

El impacto de “Soltera” ha sido evidente desde su lanzamiento. El videoclip, grabado en Miami y con la participación de figuras como Anitta y Lele Pons, refleja una celebración de la vida nocturna y la liberación femenina. Este logró superar los 130 millones de visualizaciones en YouTube y acumular más de 161 millones de reproducciones en Spotify, reafirmando la conexión de Shakira con su audiencia global.

Estos récords no solo confirman el talento y vigencia de Shakira, sino que también anticipan un 2025 lleno de éxitos para la artista, quien continúa rompiendo barreras y dejando su huella en la historia de la música latina.

