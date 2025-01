Imelda Tuñón busca anular la denuncia que presentó Maribel Guardia en su contra

Imelda Garza Tuñón, viuda de Julián Figueroa, quien se encuentra en medio de una batalla legal con su exsuegra, Maribel Guardia, anunció este lunes que tomará las medidas correspondientes para anular la denuncia que presentó la costarricense en su contra.

La situación se ha tornado un poco delicada debido a que Guardia, de 65 años, logró obtener una custodia temporal sobre su nieto, tras presentar una denuncia ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes. En dicha denuncia, acusa a la influencer de presuntamente desatender al menor y consumir sustancias.

A través de un comunicado que publicó en su cuenta de Instagram, Imelda expresó su profunda tristeza y preocupación por la situación actual.

“Quiero compartir con ustedes la profunda angustia, tristeza y preocupación que estoy viviendo, así como el impacto y daño psicológico de una agresión física hecha sobre una madre en presencia de su hijo, tras la denuncia promovida por Maribel Guardia en mi contra, y que derivó en que, desde la madrugada del pasado martes, mi hijo fuera alejado de mí”.

“Lo que aquí expongo no es una defensa ni un intento de debatir los hechos que, en su momento, desmentiré ante las instancias legales correspondientes. Sin embargo, sí siento la necesidad de aclarar ciertas situaciones que se han publicado como verdades absolutas, retratando tanto a la abuela como a mí, de formas que no corresponden a la realidad”, señala la también actriz.

Este conflicto familiar representa un giro inesperado en la relación entre Tuñón y Guardia, quienes anteriormente parecían mantener una buena relación tras el fallecimiento de Julián Figueroa.

En el extenso comunicado, Imelda explica que, tras la pérdida de su esposo, en 2023, el amor por su hijo, José Julián, logró unirla a Maribel en medio del duelo.

“Decidí, de manera libre y amorosa, mantener la dinámica y el entorno que mi hijo conocía, es decir, la unidad familiar, agradeciendo de corazón que como madre y abuela pudiéramos apoyarnos mutuamente por el bienestar de los tres“, puntualizó.

Tuñón asegura que, antes de esta denuncia, Maribel nunca manifestó preocupaciones respecto a la crianza de su hijo ni le planteó sugerencias sobre sus acciones como madre. La actriz pone como testigo a su padre, quien solía visitar a José Julián en casa de Maribel, y que nunca tuvo una queja por parte de Guardia.

“A finales del año pasado, mi hijo y yo estuvimos fuera de su casa durante un mes, en el cual, en el supuesto de existir un maltrato sobre mi hijo hubiera sido una preocupación genuina, era el momento de denunciarla y así evitar que fuera a suceder un incidente fuera de su conocimiento”.

“En ninguno de esos momentos hubo la más mínima desconfianza sobre mi capacidad en el cuidado de mi hijo que hoy pretenden manifestar como motivo de una denuncia que, con tan solo unas manifestaciones sin evidencia probada, fue el detonante para que me separaran de mi hijo“, continuó Imelda, asegurando irregularidades en su caso.

Tuñón asegura que la denuncia la tomó por sorpresa y cree que fue planeada con tiempo y mucha estrategia. Aun así, considera que Maribel está haciendo todo esto por el amor que le tiene a su nieto.

“Confío en que Maribel sabe que las acusaciones presentadas ante la autoridad no reflejan la realidad que vivimos juntas en su casa, y mucho menos las versiones malintencionadas que algunos comunicadores han propagado sobre mí, violentándome como madre y mujer, afectándome en muchas áreas de mi vida, y que, además, pueden afectar a mi menor hijo“.

Sin dar nombres, Imelda compartió que el titular de la fiscalía que dictó la medida de protección de dejar a José Julián al cuidado de su abuela, fue destituido este fin de semana por supuestos actos de corrupción y tráfico de influencias.

“Mis abogados exigirán la anulación de este proceso debido a las sospechas fundadas sobre el cuestionable criterio de dicho fiscal y de la estructura organizacional que sustenta sus decisiones, pues obligaron tanto a mi hijo como a mí a aceptar decisiones parciales, haciéndonos creer que así se protegía el bien de ambos y privándome de un derecho tutelado“, puntualizó.

“Es de suma relevancia mencionar que la fiscalía no me sometió a los exámenes psicológicos ni toxicológicos correspondientes, a pesar que para que no me quitaran a mi hijo, los solicité. Tampoco tomaron en cuenta a mis familiares como cuidadores provisionales”.

Para finalizar, Tuñón dijo que estará en espera de que la Fiscalía haga su trabajo y se haga justicia, le devuelvan a su hijo, se reestablezca la relación con Guardia y pueda dejar atrás este capítulo de su vida, además de limpiar su imagen.

