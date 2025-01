La pequeña ciudad que construye México para recibir a los miles de deportados de EE.UU.

A la sombra de un enorme crucifijo, los obreros y trabajadores de la construcción de Ciudad Juárez, ciudad fronteriza mexicana, están construyendo una pequeña ciudad. Una ciudad de tiendas de campaña.

En el antiguo recinto ferial, bajo un altar edificado para una misa del papa Francisco en 2016, el gobierno mexicano se prepara para los miles de deportados que espera lleguen de Estados Unidos en las próximas semanas.

Ciudad Juárez es una de las ocho localidades fronterizas a lo largo de los 3,000 kilómetros de frontera en las que el país se está preparando para la ola de expulsiones prevista.

Hombres con botas y gorras de béisbol suben a lo alto de una vasta estructura metálica para cubrirla con una gruesa lona blanca, levantando un rudimentario refugio para albergar temporalmente a hombres y mujeres exactamente iguales a ellos.

Es probable que trabajadores eventuales, empleados domésticos, personal de cocina y peones agrícolas se encuentren pronto entre los enviados al sur, una vez que se ponga en marcha lo que el presidente Donald Trump llama “la mayor deportación de la historia de EE.UU.”.

Getty Images: En Ciudad Juárez, las autoridades mexicanas están construyendo un enorme centro para albergar a los deportados.

No solo techo y comida

Además de protección contra la naturaleza, los deportados recibirán alimentos, atención médica y ayuda para obtener documentos de identidad mexicanos, en el marco de un programa de apoyo a los deportados que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum denomina “México te abraza”.

“México hará todo lo necesario para atender a sus compatriotas y destinará lo necesario para recibir a quienes sean repatriados”, dijo la secretaria mexicana de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el día de la toma de posesión de Trump.

Por su parte, la presidenta Sheinbaum ha subrayado que su gobierno atenderá en primer lugar las necesidades humanitarias de quienes regresen, afirmando que podrán acogerse a los programas sociales y las pensiones de su gobierno, y que podrán trabajar de inmediato.

Instó a los mexicanos a “mantener la calma y la cabeza fría” sobre las relaciones con el presidente Trump y su administración, desde las deportaciones hasta la amenaza de aranceles.

“Con México, creo que vamos muy bien”, dijo el presidente Trump en un discurso en video ante el Foro Económico Mundial de Davos la semana pasada.

La presidenta Sheinbaum ha dicho que la clave está en el diálogo y en mantener abiertos los canales de comunicación.

No obstante, reconoce la tensión potencial que podría suponer para México la declaración de emergencia en la frontera estadounidense por parte del presidente Trump.

Se calcula que 5 millones de mexicanos indocumentados viven actualmente en EE.UU. y la perspectiva de un retorno masivo podría saturar y desbordar rápidamente ciudades fronterizas como Juárez y Tijuana.

Getty Images: México se alista para recibir a los miles de deportados que Trump espera expulsar de EE.UU. en las próximas semanas.

Una tarea difícil

Es un tema que preocupa a José María García Lara, director del albergue para inmigrantes Juventud 2000 de Tijuana. Mientras me enseña las instalaciones, que ya están casi al límite de su capacidad, asegura que hay muy pocos lugares en los que pueda alojar a más familias.

“Si hace falta, quizá podamos poner a algunas personas en la cocina o en la biblioteca”, explica.

Pero admite que llegará un momento en que ya no quede espacio, y las donaciones de alimentos, material médico, mantas y productos de higiene no dan abasto.

“Estamos siendo golpeados en dos frentes. En primer lugar, la llegada de mexicanos y otros migrantes que huyen de la violencia”, afirma García.

“Pero también tendremos las deportaciones masivas. No sabemos cuánta gente cruzará la frontera necesitando nuestra ayuda. Juntas, estas dos cosas podrían crear un gran problema”, alerta.

Además, otra parte clave de las órdenes ejecutivas de Trump incluye una política llamada “Permanecer en México”, bajo la cual los inmigrantes que esperan fechas para hacer sus casos de asilo en un tribunal de inmigración de EE.UU. tendrían que permanecer en México antes de esas citas.

Getty Images: México también ha reforzado la seguridad en su lado de la frontera para intentar frenar los cruces ilegales.

Cuando “Permanecer en México” estuvo anteriormente en vigor, durante el primer mandato de Trump y bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador en México, las ciudades fronterizas mexicanas lucharon por salir adelante.

Los grupos de derechos humanos también denunciaron en repetidas ocasiones los riesgos a los que se exponían los migrantes al verse obligados a esperar en ciudades peligrosas donde abunda la delincuencia relacionada con los carteles de la droga.

Esta vez, Sheinbaum ha dejado en claro que México no está de acuerdo con el plan y no aceptará a ningún solicitante de asilo no mexicano de EE.UU. mientras espera sus audiencias.

Está claro que “Permanecer en México” sólo funciona si México está dispuesto a cumplirlo. Hasta ahora, ha trazado una línea.

El presidente Trump ha desplegado unos 2,500 soldados en la frontera sur de EE.UU., los cuales se encargarán de llevar a cabo parte de la logística de su ofensiva.

En Tijuana, mientras tanto, los soldados mexicanos ayudan a prepararse para las consecuencias.

Las autoridades han preparado un centro de eventos llamado Flamingos con 1.800 camas para los retornados, con tropas que traen suministros, instalan una cocina y duchas.

Getty Images: En sus primeros días en la Casa Blanca, Trump ha dictado una serie de órdenes que buscan poner en marcha la mayor deportación de indocumentados de la historia.

Mientras el presidente Trump firmaba órdenes ejecutivas el lunes pasado, un minibús atravesó las puertas del cruce fronterizo de Chaparral, entre San Diego y Tijuana, transportando a un puñado de deportados.

Unos cuantos periodistas se habían reunido para intentar hablar con los primeros deportados de la era Trump.

Sin embargo, se trataba de una deportación rutinaria, que probablemente llevaba semanas preparándose y que no tenía nada que ver con los documentos que Trump estaba firmando ante una multitud enfervorizada en Washington D.C.

Sin embargo, simbólicamente, mientras el minibús pasaba a toda velocidad por delante de los medios de comunicación que esperaban ante un refugio gestionado por el gobierno, estos serán los primeros de muchos.

México tendrá que trabajar duro para acogerlos, alojarlos y encontrarles un lugar en una nación que algunos no habrán visto desde que se marcharon cuando eran niños.

Getty Images: Algunos de los albergues existentes en México ya están casi a su máxima capacidad, aseguraron sus responsables a la BBC.

