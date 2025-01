Movidas de Trump en su primera semana en el poder enfrenta a neoyorquinos

Donald Trump no ha perdido el tiempo desde que regresó a la casa Blanca. Con el acelerador hasta el fondo se ha dado a la tarea de poner sobre el terreno las promesas que hizo en campaña para intentar “combatir” lo que ha llamado “la invasión de inmigrantes” sin papeles. Deportación masiva es su lema.

Y aunque Nueva York es una Ciudad Santuario, que durante el primer período de gobierno del republicano le puso el pecho al mandatario, y defendió a “capa y espada” a indocumentados, la amenaza de deportaciones masivas crece como un tsunami. La recién aprobada ley Laken Riley, que permitirá que presuntos infractores, tan solo con ser acusados y no condenados, sean expulsados del país, y sus múltiples órdenes ejecutivas contra quienes no tienen estatus migratorio definido, tienen angustiados a miles de neoyorquinos sin papeles.

Pero al mismo tiempo, tiene optimistas a quienes han sufrido el impacto de delincuentes en sus negocios, como es el caso de bodegueros, dueños y trabajadores de supermercados o negocios minoristas.

Así lo dejan ver tenderos como Isaac Martínez, quien se gana la vida con una tiendita en el Alto Manhattan. A pesar de pedirle al presidente Trump que haga distinción entre “inmigrantes que se portan bien” e “inmigrantes delincuentes”, manifestó su apoyo a que se echen a andar medidas que frenen la inseguridad, en especial contra los robos sin cuartel que el gremio de bodegueros ha denunciado de manera creciente en los últimos dos años.

“Yo espero que Trump entienda que aquí hay familias honestas que siguen la ley y están aquí ganándose la vida haciendo las cosas bien. Pero también es hora de que se mejore la seguridad en los negocios y en toda la ciudad y si esas medidas ayudan, las apoyo”, comentó el bodeguero mexicano. “No solo hay robos constantes en las bodegas sino que hay gente que ha resultado herida y atacada y eso es un riesgo. Los que estamos aquí tenemos que portarnos bien, y los que roban o hacen cosas malas tienen que irse”.

Johensi Santos, quien lleva más de 10 años dedicado al servicio de bodegas, también comparte esa postura, y tras decir con orgullo que le dio su voto al actual mandatario, recomienda a quienes no tienen documentos “que se porten bien o mejor que antes” para evitar ser tachados como inmigrantes sujetos a deportación.

“Yo no sé cuál es la bulla de la gente con eso. Claro que no apoyo que quieran deportar a todos los que estamos aquí, pero creo que lo que Trump va a hacer es sacar a las manzanas podridas que están desatados robando, asaltando, violando y matando. Qué saquen a esos está bien”, dijo el comerciante dominicano. “Una cosa es que queramos proteger a la gente buena sin papeles y otra a los carajitos esos que llegaron de último y que entran a las bodegas a querer agarrar todo, llevarse las cosas y robarnos nuestro trabajo. Esos delincuentes se tienen que ir y sin juicio ni nada. Las cámaras son la prueba”.

Migrantes recién llegados temen ser objeto de deportación con medidas de Trump. Foto Edwin Martínez

Francisco Marte, presidente de la Asociación de Bodegas y Pequeños Comercios de Nueva York, que se estiman en más de 14,000 tiendas de la Gran Manzana mencionó que aunque reconoce que las nuevas leyes provenientes de Washington y las órdenes ejecutivas de la administración Trump afectarán a algunos inmigrantes sin papeles, respalda los intentos del líder republicano para ayudar a restaurar la ley y el orden.

“Nunca va a haber una ley que se ajuste 100% a todos. Siempre las leyes están sujetas a afectar a alguien y sé que va a haber víctimas de algunas leyes, pero para nosotros es urgente que se reestablezca la seguridad y si una persona sin papeles comete un ataque o roba no solo nuestros negocios sino en cualquier lugar, debe dársele un castigo y deben deportarlo”, dijo el líder de los pequeños comercios neoyorquinos, mayormente propiedad de inmigrantes.

“Hay que sacar a los que están haciendo crímenes, que aunque son la minoría, hacen suficiente daño, y es algo que no solo lo decimos los bodegueros, sino también muchos inmigrantes que viven aquí y que apoyan el intento del presidente Trump para reestablecer la seguridad”, dijo Marte.”También es para que no sigan ensuciando el buen nombre de nuestras comunidades inmigrantes. No podemos permitir que por un grupito se enlode la reputación de todos nosotros. Y creemos que eso Trump lo entiende y el movimiento de apoyo de bodegueros y supermercados que le hemos dado al presidente es en base a la seguridad pública, no con que se quite la ciudad santuario. Pero si hay gente que comete delitos, que salgan y enfrenten las consecuencias”.

El defensor de la industria de las bodegas mencionó que incluso “el miedo que ya ha generado Trump desde que cayó electo” ha tenido un impacto en la reducción de robos y la delincuencia en muchos de los negocios.

“De una manera u otra, esa política de miedo ha ayudado a bajar la delincuencia. Vamos a ver qué pasa a largo plazo y como eso se traduce en el regreso de la ley y el orden. Y en la Ciudad también necesitamos que los políticos se pongan a trabajar en seguridad pública y si no lo hacen pues que votemos por nuevos políticos interesados en el bienestar de todos”, mencionó el bodeguero. “Ya estamos cansados de esa cultura de que un ladrón llegue, coja lo que quiera y se vaya sin pagar y que si lo arrestan luego los suelten y vuelvan a hacer lo mismo. Eso tiene que cambiar”.

Otro de los impactos federales que está por verse en el manejo de los asuntos de seguridad en los cinco condados tiene que ver con la orden ejecutiva del presidente Trump con la que puso al Departamento de Justicia la tarea de trabajar para que se pueda incluir en la lista de organizaciones terroristas al Tren de Aragua, la organización criminal originada en Venezuela y con tentáculos en varios países, que ya tiene presencia en la Gran Manzana, a la que señalan de robos, asaltos y comercio de la llamada droga Tusi.

Y aunque durante la primera semana de Gobierno de Trump, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, manifestó que no hablará mal del Presidente en público y que cuando el mandatario federal tenga posturas que no comparta se las dirá directamente a él, por lo que no se conoce a ciencia cierta cómo se manejará el uso de las nuevas leyes y órdenes ejecutivas en la ciudad, lo que a defensores de inmigrantes les genera mucha preocupación, la administración municipal insiste en que no busca atacar a inmigrantes que sigan las reglas.

Negocios están cansados de hurtos constantes y piden mayor seguridad. Foto Edwin Martínez.

“El alcalde Adams ha sido claro en que la aplicación de las leyes federales de inmigración debe centrarse en la pequeña cantidad de personas que llegan a la ciudad o al país y cometen delitos“, le dijo a El Diario NY un vocero de la Alcaldía. Sin embargo, agregaron que el mandatario está analizando cómo afectará la nueva ley a la ciudad de Nueva York.

A pesar del reciente compadrazgo entre Adams y Trump, otro detalle que tranquiliza un poco a inmigrantes sin papeles como Cristina Mancera, quien se declara “en modo pánico ante tanto odio mostrado” por el Presidente en solo una semana, es que la comisionada del NYPD, Jessica Tisch, envió un memorando a los uniformados donde deja ver, que, al menos por ahora, no van a cooperar con autoridades de Inmigración

“El principio básico para todos los miembros del servicio es tener en cuenta la distinción entre la aplicación de las leyes penales y la aplicación de las leyes de inmigración civil. La Policía investiga la actividad criminal sin tener en cuenta el estado migratorio de una persona”, dijo la funcionaria en su comunicado. Además aclara que una “persona que esté presente en los Estados Unidos sin autorización legal es un asunto civil, no un delito”. A pesar de ello, la Comisionada advirtió que no deben obstaculizar la aplicación de las leyes de inmigración civil y solo deben ayudar si existe una amenaza inmediata a la seguridad pública.

Lourdes Rosado, Presidenta y Consejera General de la organización LatinoJustice PRLDEF, mostró su preocupación tras los primeros días de Trump en el poder y en especial con la aprobación de la Ley Laken Riley, de la que dijo separará a familias “innecesariamente” y llenará los bolsillos de contratistas de prisiones, porque otorga un poder excesivo a los fiscales generales estatales para hacer cumplir las leyes federales de inmigración y ordenaría la detención de inmigrantes acusados de algunos delitos no violentos, como el hurto en tiendas.

Bodegueros apoyan planes de Trump y nueva ley contra quienes hurtan en sus negocios. Edwin Martinez

“La Ley Laken Riley exige que ICE encarcele a personas durante meses o años basándose únicamente en la ‘acusación’ de que han robado algo. Como resultado, las familias serán separadas mientras los padres o los niños permanecen detenidos”, dijo la defensora. “Muchos de los centros de detención donde se retendrá a las personas están administrados por empresas penitenciarias privadas, donde las personas son retenidas en condiciones espantosas y sometidas a trabajos forzados para llenar los bolsillos de los ejecutivos de las empresas penitenciarias que donaron millones de dólares al presidente”.

Y a pesar del revuelo que han causado los primeros días de Trump en el poder, y la angustia y rechazo que sus políticas han generado en comunidades vulnerables como la inmigrante y transgénero, tanto simpatizantes del mandatario, como Enrique Eduardo, quien defiende su voto por el republicano, y opositores como Jaime Hernández, quien esperaba que no regresara al poder, ambos coinciden en algo:

“Hasta ahora Trump no ha sorprendido y está haciendo lo que dijo que iba a hacer” y “se anticipan cuatro años duros pero también de lucha y demandas”.