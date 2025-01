Ricardo Salinas Pliego, dueño del Mazatlán, presumió tener más dinero que Cristiano Ronaldo

Fiel a su estilo polémico y jocoso, Ricardo Salinas Pliego volvió a ser viral en redes sociales. El dueño del Mazatlán presumió en redes sociales de tener mucho más dinero que la fortuna total de Cristiano Ronaldo.

Salinas Pliego es conocido por sus comentarios polémicos en redes sociales, pero también por sus excentricidades y gestos de buena voluntad. El empresario suele ser cercano a los usuarios de X. En muchas ocasiones responde e interactúa con ellos.

La última se dio el pasado domingo cuando Salinas compartió haber recibido la placa de 100,000 suscriptores en la plataforma de YouTube. Un internauta le comentó asegurándole que nunca sería como Cristiano Ronaldo.

“¿Adivinen que me llegó hoy a mi oficina? Gracias a ustedes ya puedo decir que soy un creador en YouTube. No cabe duda que el que persevera alcanza. Me da mucho gusto que millones y millones de personas se pongan en contacto conmigo a través de mis redes sociales. Prometo compartirles más contenido que les aporte a sus vidas y uno que otro pleito con algún Gobiernícola”, escribió en X.

“Nunca llegarás a ser como Cristiano Ronaldo”, fue la respuesta de un usuario en X. La réplica de Salinas fue lo que dio pie a un nuevo debate de a cuánto ascienden las fortunas de ambos. El empresario se hizo viral como en tantas otras ocasiones.

“Ni Cristiano a tener tanto dinero como yo, pero así es la vida”, redactó entre risas. El tuit alcanzó casi dos millones de visualizaciones en la plataforma.

Ni cristiano a tener tanto dinero como yo pero así es la vida 😂😂😂 https://t.co/biy5gSFmty — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) January 26, 2025

Fortuna de Ricardo Salinas Pliego y Cristiano Ronaldo

Ricardo Salinas Pliego es un empresario mexicano conocido por dueño del Mazatlán y también el fundador y presidente de Grupo Salinas, un conglomerado que ha incursionado en telecomunicaciones, medios de comunicación, servicios financieros y retail.

Es uno de los hombres más ricos de México y ocupa el tercer lugar en la lista de los más millonarios del país. De acuerdo con Forbes, su fortuna es de $4,100 millones de dólares.

Aunque medios como Bloomberg cifran todo su patrimonio en al menos $15,000 millones de dólares. Salinas es dueño de casi una veintena de empresas, entre las que destacan TV Azteca, Grupo Elektra y Banco Azteca.

Por su parte, Cristiano Ronaldo tiene una fortuna y patrimonio mucho menor a la del mexicano. El portugués tiene alrededor de $850 millones de dólares de patrimonio. Actualmente, gana $220 millones de dólares al año con Al-Nassr en Arabia Saudita.

No obstante, está negociando una renovación con el club árabe que podría incrementar sustancialmente sus ingresos. Además, CR7 tiene acuerdos de patrocinio fuera del fútbol con empresas como Nike.

El lusitano también está explotando su faceta de empresario con una clínica de salud capilar y su propia cadena hoteles, entre otros negocios.



