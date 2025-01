Carin León respondió a rumores de supuesto romance con Espinoza Paz

El cantante mexicano Carin León negó los rumores sobre su orientación sexualidad y que lo vinculaban en una supuesta relación romántica con el cantante Espinoza Paz. Estos rumores surgieron luego de que se difundieron videos de ambos cantantes creados con Inteligencia Artificial.

Carín León publicó un video en sus redes sociales en el que aclaró los rumores sobre su orientación sexual. El cantante recurrió al sarcasmo para responder a los rumores sobre él y dijo que que su orientación sexual cambió debido a los comentarios de las personas.

“Tengo tres días que me levanté con esta condición de ser gay, porque la gente me lo impuso, como la gente tiene el poder de cancelar, de decir qué es cada quien, si soy esto, si soy lo otro, como ustedes deciden todo lo que pasa en mi vida, pues me levanté siendo gay hace tres días, porque la gente así lo quiso”, dijo el cantante en el video.

Sin embargo, el cantante desató críticas al expresar en el video que todavía no había sentido “síntomas” de homosexualidad. Esto generó controversia ya que muchos cuestionaron que el artista se refiriera a la homosexualidad como si fuese una enfermedad o condición e incluso pidió a las personas de la comunidad LGBTQ que lo ilustraran sobre cuándo se presentan los primeros “síntomas”.

“No he desarrollado ningún síntoma, creo yo, todavía no he desarrollado ningún tipo de atracción por las personas de mi mismo sexo, entonces sigo teniendo comportamientos heterosexuales. La gente que tiene esta condición, ¿me puede decir cuándo se presentan los primeros síntomas?”.

En tono de broma dijo que consumió productos que pueden estar asociados con la comunidad LGBTQ, siendo esto un estereotipo sobre las personas gay. “Aunque ayer me tomé una michelob ultra, me fumé un cigarro blanco, entonces pueden ser síntomas de esto; quiero que la gente que sufre de homosexualidad, quiero que me digan cuándo se presentan los primeros síntomas, para que no me agarren desprevenidos y me agarren de perdida maquillado, ¿sí me entienden?, señaló.

A pesar de sus comentarios sarcásticos, Carin León dijo sentir respeto por las personas LGBTQ resaltando que muchos de ellos son muy exitosos. “Lo único serio que voy a decir, que creo que a estas alturas del partido, creo que la orientación sexual que tenga cualquier persona, hoy pasa a segundo plano, vemos tantas personas de preferencias sexuales muy variadas y muy distintas que son supermegahiperexitosas”.

Espinoza Paz no se ha pronunciado directamente sobre este tema.

