Glassdoor revela cuáles son las mejores compañías para trabajar en 2025

Glassdoor, la comunidad de vida laboral que empodera a los profesionales con información y transparencia sobre sus carreras, ha revelado los ganadores de su 17° premio anual Employees’ Choice Awards, que reconoce a los mejores lugares de trabajo de 2025 en Estados Unidos y el Reino Unido.

A diferencia de otros premios laborales, los premios Glassdoor Employees’ Choice Awards se basan en las opiniones de los empleados que, de manera voluntaria, brindan comentarios anónimos en Glassdoor al completar una reseña de la empresa sobre su trabajo, su entorno laboral y su empleador durante el año pasado.

Los premios Glassdoor Employees’ Choice Awards reconocen a los mejores lugares para trabajar en Estados Unidos y el Reino Unido. En EE.UU., Glassdoor reveló los 100 mejores lugares para trabajar (que reconocen a los empleadores con 1,000 o más empleados) y las 50 mejores pequeñas y medianas empresas para trabajar (que reconocen a los empleadores con menos de 1,000 empleados).

“El premio Best Places to Work es más que un simple reconocimiento: es una guía de confianza para quienes buscan empleo y buscan no solo un excelente lugar de trabajo, sino también una mejor vida laboral“, afirmó Christian Sutherland-Wong, director ejecutivo de Glassdoor. “Al destacar a las empresas en las que los empleados realmente prosperan, este premio permite a los profesionales elegir empleadores que se alineen con sus valores y prioridades. También destaca el papel fundamental de la transparencia y la retroalimentación a la hora de dar forma a un futuro en el que el trabajo respalde una vida plena”.

Los 10 mejores lugares para trabajar en 2025

(Las calificaciones se basan en una escala de 5 puntos: 1.0 = muy insatisfecho, 3.0 = aceptable, 5.0 = muy satisfecho).

1. Bain & Company (4.6)

2. Crew Carwash (4.6)

3. In-N-Out Burger (4.5)

4. NVIDIA (4.5)

5. Eli Lilly and Company (4.5)

6. Microsoft (4.5)

7. eXp Realty (4.5)

8. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (4.5)

9. RLI (4.5)

10. MathWorks (4.4)

Las 5 mejores pequeñas y medianas empresas para trabajar en 2025

1. Laboratorios Parry (4.6)

2. Victors Home Solutions (4.5)

3. Productos farmacéuticos Syndax (4.5)

4. GlideFast (4.5)

5. Grow Therapy (4.5)

Para conocer la lista completa y su metodología, ingrese aquí.

La lista de los 100 mejores lugares para trabajar de 2025 de Glassdoor incluye a empleadores ganadores de múltiples industrias, como tecnología, finanzas, consultoría, biotecnología y productos farmacéuticos, venta minorista y más. Bain & Company ocupa el primer puesto con una calificación de 4.6 sobre 5 y es una de las dos empresas que figuran en las listas de los mejores lugares para trabajar todos los años. Un honor que solo comparte con Google (n.º 28, 4.4), esta es la 17ª vez que Bain & Company aparece en la lista y la séptima vez que la empresa ocupa el primer puesto.

