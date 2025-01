Jueza suspende orden de Trump para congelar ayudas que podría afectar alimentación de niños y adultos mayores

Una jueza federal suspendió en forma provisional la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que intentó congelar los fondos federales de ayudas y créditos, lo cual podría afectar programas de apoyo alimentario para niños, adultos mayores y diversos programs sociales.

La jueza Loren L. AliKhan bloqueó la medida esta tarde, a pocos minutos de que entrara en vigor, aunque no es una decisión definitiva, ya que el lunes la orden de Trump podría entrar en efecto si no hay una decisión adicional.

Aunque la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que el congelamiento de los fondos era para hacer una revisión del gasto federal y afirmó que la ayuda directa a las personas no se vería afectada, las críticas a la Administración Trump llegaron desde organizaciones civiles y congresistas demócratas.

“Creo que en esta sala solo hay incertidumbre entre los medios de comunicación. No hay incertidumbre en este edificio”, dijo Leavitt en conferencia de prensa. “Esta no es una pausa general en la asistencia federal en los programas de subvenciones de la Administración Trump, la asistencia individual que incluye, no voy a nombrar todo lo que está incluido, pero solo para darles algunos ejemplos, los beneficios de la Seguridad Social, los beneficios de Medicare, los cupones de alimentos, los beneficios de asistencia social, la asistencia que va directamente a las personas, no se verá afectada por esta pausa”.

La Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés) emitió la noche del lunes la orden desatando las críticas ante posibles afectaciones a los programas de todo el país que atienden a mujeres y familias, incluidos Head Start, SNAP y Medicaid.

Sin embargo, la orden no era específica sobre todos sus alcances, por lo que desató críticas y alertas de diversas organizaciones, incluso de gobierno estatales, ya que hay programas de grupos policiacos que reciben fondos federales.

Leavitt afirmó que el foco de la orden busca evitar fondos para programas de cambio de sexo, ni para proyectos ambientales que calificó “de ingeniería social del New Deal verde”.

La portavoz afirmó que el gobierno del presidente Joe Biden “gastó dinero”, como “marineros borrachos”.

El líder de la minoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer (Nueva York), criticó la decisión de Trump.

“La gente está en modo pánico tratando de entender cómo les afectará esta orden”, dijo Schumer en el pleno. “Los hospitales con personas con soporte vital, los comedores de alimentos que alimentan que ayudan a gente con hambre, los departamentos de policía que patrullan nuestras calles, todos están preocupados porque muchos de ellos reciben ayuda federal”.