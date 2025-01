Lady Gaga finalmente respondió a las duras críticas de ‘Joker: Folie à Deux’

La cantante Lady Gaga opinó por primera vez sobre las críticas que recibió la cinta ‘Joker: Folie à Deux’ donde interpretó a Harley Quinn. Aunque la cinta era una de las más esperadas del 2024, lo cierto es que la secuela de ‘Joker’ no obtuvo buenas críticas y resultó ser un fracaso de taquilla.

La estrella pop no se pronunció sobre las críticas hacia la película tras el estreno. ‘Joker: Folie à Deux’ fue cuestionada por la inclusión de elementos musicales y cambios en su narrativa. Esta cinta no logró superar a su predecesora dirigida por Todd Phillips, la cual recaudó mil millones de dólares en taquilla global, además de lograr 11 nominaciones al Oscar, de las cuales ganó dos.

En una entrevista para Elle Magazine, Lady Gaga habló por primera vez sobre lo que piensa de las críticas que recibió la cinta que protagonizó junto con Joaquín Phoenix.

La artista aseguró que en el arte se corre el riesgo de que al público no le guste el trabajo de un artista o producción.

“La gente simplemente a veces no gusta de algunas cosas. Así de simple. Creo que ser artista implica estar dispuesto a que a veces no les guste tu trabajo. Y sigues adelante incluso si algo no conectó de la manera en que esperabas”, declaró la cantante y actriz.

Asimismo, la artista aseguró que el miedo al fracaso puede impactar negativamente en las personas. “Cuando eso se filtra en tu vida, puede ser difícil de controlar. Es parte del caos”, añadió.

‘Joker: Folie à Deux’ logró recaudar $207 millones de dólares a nivel mundial frente a un presupuesto de $190 millones de dólares. Con respecto a las criticas, la cinta obtuvo un 31% de puntuación en Rotten Tomatoes y fue calificada con una “D” en Cinemascore

La cinta también obtuvo varias nominaciones en los premios Razzie, que premia lo peor del cine. Joker: Folie à Deux lidera las nominaciones con siete menciones, incluyendo “Peor Película” y “Peor Dirección” para Todd Phillips. Lady Gaga y Joaquin Phoenix también fueron nominados en las categorías de “Peor Actriz” y “Peor Actor”, respectivamente.

