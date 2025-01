‘El Joker 2: Folie à Deux’ es la película más nominada en los Razzie Awards

La temporada de premios se ha visto interrumpida por los incendios de Los Ángeles. Galas y anuncios de nominados fueron retrasados, pero el pasado martes se dio a conocer la lista de películas que competirá en los Razzie Awards.

Las estrellas de Hollywood no deben esperar con tanta emoción el anuncio de nominados a estos premios, pues son conocidos como los anti-Oscar por premiar a las peores películas del año.

En esta edición ‘El Joker 2: Folie à Deux’ lidera la lista con un total de seis nominaciones, incluyendo la más esperada por todo: Peor Películas.

Los ganadores de los Razzie Awards 2025 se anunciarán el sábado 1 de marzo, justo un día antes de la ceremonia oficial de los premios Oscar. Hay que recordar que esta ceremonia de premiación no se transmite oficialmente por televisión ni ninguna plataforma streaming.

Lista de nominados

Peor película

‘Borderlands’

‘Joker: Folie à Deux’

‘Madame Web’

‘Megalopolis’

‘Reagan’

Peor Actor

Jack Black – ‘Dear Santa’

Zachary Levi – ‘Harold and the Purple Crayon’

Joaquin Phoenix – ‘Joker: Folie à Deux’

Dennis Quaid – ‘Reagan’

Jerry Seinfeld – ‘Unfrosted’

Peor Actriz

Cate Blanchett – ‘Borderlands’

Lady Gaga – ‘Joker: Folie à Deux’

Bryce Dallas Howard – ‘Argylle’

Dakota Johnson – ‘Madame Web’

Jennifer López – ‘Atlas’

Peor Actor de Reparto

Jack Black (solo voz)- ‘Borderlands’

Kevin Hart – ‘Borderlands’

Shia LaBeouf – ‘Megalopolis’

Tahar Rahim – ‘Madame Web’

Jon Voight – ‘Megalopolis,’ ‘Reagan,’ ‘Shadow Land’ y ‘Strangers’

Peor Actriz de Reparto

Ariana DeBose – ‘Argylle’ y ‘Kraven the Hunter’

Leslie Anne Down (como Margaret Thatcher) – ‘Reagan’

Emma Roberts – ‘Madame Web’

Amy Schumer – ‘Unfrosted’

FKA twigs- ‘The Crow’

Peor Director

S.J. Clarkson – ‘Madame Web’

Francis Ford Coppola – ‘Megalopolis’

Todd Phillips – ‘Joker: Folie à Deux’

Eli Roth – ‘Borderlands’

Jerry Seinfeld – ‘Unfrosted’

Peor Combinación en la Pantalla

Dos personajes desagradables (pero especialmente Jack Black) en ‘Borderlands’

Dos ‘actores cómicos’ sin gracia en ‘Unfrosted’

El reparto completo de ‘Megalopolis’

Joaquin Phoenix y Lady Gaga en ‘Joker: Folie à Deux’

Dennis Quaid y Penelope Ann Miller (como Ronald y Nancy Reagan) en ‘Reagan’

Precuela, remake, plagio o secuela

‘The Crow’

‘Joker: Folie à Deux’

‘Kraven the Hunter’

‘Mufasa: The Lion King’

‘Rebel Moon 2: The Scargiver’

Peor Guion

‘Joker: Folie à Deux’

‘Kraven the Hunter’

‘Madame Web’

‘Megalopolis’

‘Reagan’