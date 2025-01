Presidente de Pumas abre las puertas a nuevos fichajes

El presidente de los Pumas de la UNAM en la Liga MX, Dr. Luis Raúl González, se mostró dispuesto a seguir realizando los movimientos que sean necesarios para poder reforzar al equipo y así tener el mejor desempeño posible en el torneo Clausura 2025 para lograr el pase a la Liguilla y además luchar por el título de campeón del balompié azteca.

Estas declaraciones las realizó a diversos medios de comunicación en las que aseguró que “todo puede pasar” con respecto al cierre del presente mercado de pases; esto debido a los crecientes rumores sobre varios cambios de algunas fichas pertenecientes a la institución felina.

Los últimos días han surgido rumores sobre la posible salida del delantero narutalizado mexicano Rogelio Funes Mori, quien no ha tenido el resultado esperado desde su llegada al club; ante est hecho el presidente de Pumas detalló que no existe una información concreta al respecto y hasta el momento se mantiene como figura clave de la plantilla.

“Esto no se acaba hasta que se acaba. Es decir, el cierre de registros está latente. Y mientras siga vivo el registro todo puede pasar”, expresó González en sus declaraciones.

“Como yo les he dicho, hay tantas cosas que se dicen por distintas fuentes de información para no etiquetar una sola, que les diría sobre la mesa no hay nada concreto. Funes Mori está en el plantel. Entonces, eso es la situación de Funes Mori y de cualquier integrante del equipo”, agregó.

Opinión de Anselmi

Para finalizar, el directivo de Puams fue cuestionado sobre la abrupta salida de Martín Anselmi de la Máquina de Cruz Azul; ante este hecho afirmó que son hechos que ocurren dentro del fútbol y el trabajo del equipo es seguir adelante y encontrar un reemplazo rápidamente.

“Son circunstancias que suceden. Trata con cualquier equipo. No me voy a referir en concreto al equipo que usted me menciona. En general, lo que se busca es precisamente en las contrataciones tratar de blindar para ambas partes y las garantías que permitan certeza jurídica. Algo que priva y debe privar en toda negociación es la certeza de lo que se firma. Y en ese sentido están los blindajes. Los mejores instrumentos son los acuerdos contractuales”, dijo.

“Refiriéndome a cualquier circunstancia que pueda enfrentar cualquier equipo, eso nos ha pasado en distintas ocasiones. A Pumas le pasó y yo reconocí la franqueza de (Antonio) Mohamed cuando se retiró. Entonces creo que son situaciones que se dan y que cada equipo lo arregla de acuerdo a sus contextos y de acuerdo a lo pactado”, concluyó.

