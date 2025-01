Trump afirma que se reunirá con Netanyahu en Washington muy pronto

El presidente Donald Trump confirmó este lunes que tiene planes de reunirse “muy pronto” con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en Washington D.C., según declaró durante su regreso a la capital estadounidense a bordo del Air Force One tras participar en un evento del Partido Republicano en Florida.

Pese a que no especificó una fecha exacta para el encuentro, medios israelíes como The Times of Israel sugieren que la reunión podría llevarse a cabo la próxima semana.

Trump agregó que su idea de que los palestinos de la Franja de Gaza podrían ser reubicados en países vecinos como Egipto y Jordania. Agregó que se discutió esta posibilidad con el rey jordano Abdalá II y el presidente egipcio Abdelfatah al Sisi, quienes supuestamente mostraron interés en la creación de viviendas para un millón de gazatíes.

“Les hemos ayudado mucho y estoy seguro de que él nos ayudaría. Es amigo mío. Está en una zona muy complicada del mundo, para ser honestos, una región difícil, como dicen. Pero creo que lo haría, y creo que el rey de Jordania también lo haría”, aseguró Trump, quien enfatizó su deseo por una paz duradera en Oriente Medio.

Pese a las afirmaciones del presidente estadounidense, tanto Jordania como Egipto han rechazado históricamente la idea de aceptar a los palestinos desplazados. El lunes, Ayman al Safadi, ministro de Asuntos Exteriores jordano, reafirmó ante el Parlamento que su país no considera viable la opción de una “patria alternativa” para los palestinos.

De manera similar, el Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio también desestimó el pasado domingo la propuesta de Trump y defendió el derecho legítimo del pueblo palestino a establecer su propio Estado.

Con información de EFE

