Walmart vende TV Samsung con un descuento gigante: de $1,499 a $870 

Si estás buscando un nuevo televisor inteligente sin tener que gastar una fortuna, Walmart tiene una oferta imperdible. Justo antes del Super Bowl de este año, la tienda está ofreciendo el televisor Samsung The Frame LED 4K UHD de 55 pulgadas con un descuento de más de $600, lo que lo convierte en una de las mejores ofertas para renovar tu entretenimiento en casa.

Este televisor, que originalmente cuesta $1,499, ahora está disponible por $870, lo que representa un descuento del 42%. Además de su calidad de imagen 4K y tecnología Quantum Dot, lo que lo convierte en una excelente opción para ver deportes o tus programas favoritos, The Frame tiene un atributo único: funciona también como una obra de arte. Cuando no lo uses para ver televisión, puedes activar el Modo Arte y mostrar imágenes clásicas o fotos, convirtiendo tu pantalla en un cuadro decorativo.

Con más de 900 calificaciones de cinco estrellas en Walmart, los compradores destacan lo estético que es el televisor y afirman que “vale cada centavo”. Además, muchos elogian su sistema anti-reflejo, ideal para los días soleados, y lo describen como una “experiencia de cine privado” en casa.

Este modelo de 55 pulgadas es el que ofrece la mejor relación calidad-precio, pero también hay otras versiones disponibles en tamaños como 32 y 75 pulgadas, también en descuento. Si estás buscando un televisor que combine estilo y funcionalidad, The Frame es sin duda una opción destacada.

Características destacadas:

Samsung The Frame 55″ LED 4K UHD : $870 (antes $1,499 ) en Walmart

: (antes ) en Walmart Tecnología Quantum Dot para colores vibrantes

para colores vibrantes Modo Arte para mostrar imágenes y obras de arte

para mostrar imágenes y obras de arte Diseño personalizable con marcos intercambiables

con marcos intercambiables Anti-reflexión para una mejor visualización durante el día

para una mejor visualización durante el día Montaje en pared para un acabado elegante

Si estás interesado en aprovechar este descuento, no pierdas tiempo, ya que la oferta podría no durar mucho, especialmente con la llegada del Super Bowl y la alta demanda de televisores.

Sigue leyendo: