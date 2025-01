Dominicano Luis Gil cuenta como Gerrit Cole fue clave para ganar el Novato del Año

El lanzador dominicano Luis Gil fue una total revelación para los New York Yankees la pasada temporada. Tanto así que el joven derecho se llevó el premio al Novato del Año en la Liga Americana luego de dejar efectividad de 3.50 en 29 salidas para un récord de 15-7 durante la campaña.

La suerte jugó a favor de Gil en la temporada, pues Gerrit Col sufrió una lesión que le permitió al dominicano tomar su lugar y destacar como un abridor regular en la rotación del equipo neoyorquino.

Pero a pesar de la lesión Cole siguió apoyando a los Yankees. Pues sirvió como guia para el novato lanzador. Algo que el propio dominicano contó recientemente en una entrevista para Lasmayores.com.

“Lamentablemente no estaba en los planes que yo esté en la rotación”, inició Gil. “Pasó algo que no queríamos: Cole se lesionó — no estaba en los planes tampoco. Pero con el transcurso de los días que fui jugando, enfocado como siempre en hacer un buen trabajo, ellos me tomaron en cuenta e hice la rotación”.

Luis Gil fue clave en la rotación de los Yankees en 2024. Crédito: AP

Pero la ausencia de Cole en la lomita no significó que su impacto no dejara de sentirse en los Yankees. Pues Gil comentó que el veterano lanzador fue su mentor y clave para poder llevarse el premio al Novato del Año de la temporada.

“Eso fue en mayor parte a las enseñanzas del maestro mío, como le digo a él”, expresó Gil sobre Cole al preguntársele sobre el gran factor para encontrar nuevas alturas. “Se mantuvo todo tiempo ayudándome, juego tras juego, día por día. En los bullpens siempre él estaba ahí enseñándome unos puntos del béisbol”, cerró el joven quisqueyano.

Para 2025 los Yankees contrataron los servicios del lanzador Max Fried. Sin embargo Luis gil seguirá siendo parte de la rotación neoyorquina, pues parece haberse ganado la confianza del manager Aaron Boone como parte del quinteto abridor.

