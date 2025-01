Antonio Mohamed sale en defensa de Martín anselmi tras su salida de Club Azul

El director técnico de los Diablos Rojos del Toluca, Antonio ‘Turco’ Mohamed, se pronunció sobre la salida del entrenador Martín Anselmi de la Máquina de Cruz Azul para poder firmar un contrato con el Porto de la Primeira Liga de Portugal para poder cumplir su sueño de dirigir en el viejo continente.

Durante la conferencia de prensa posterior al empate 1-1 que registraron contra los Pumas de la UNAM, el estratega fue cuestionado sobre esta situación, a la que consideró como una acción completamente entendible al estar dentro de los lineamientos de su contrato; a pesar de esto sí reconoció que no está de acuerdo con las formas en la que ocurrieron los hechos.

El estratega sostuvo que todos los técnicos tienen el derecho de irse de un club cuando lo desee; al mismo tiempo cuestionó el trabajo de los medios de comunicación que nunca suelen estar presentes en los aeropuertos para conocer la versión de los entrenadores cuando son ellos los despedidos por los equipos en México.

“Yo creo que hay formas para todo. Y hay una cláusula de rescisión para todos y la cláusula es de común acuerdo, pero también hay que tener en cuenta que cuando los entrenadores nos corren se va solo al aeropuerto no hay un solo periodista. Cuando te corren hacen una lista de la fecha en que corrieron a los técnicos y no van al aeropuerto los periodistas a ver al técnico que se va con la maleta solo y que lo corrieron a la fecha cinco”, expresó.

“No estoy justificando, yo lo que no comparto son las formas, sí comparto que hay una cláusula de recesión y la quieren rescindir está en todo su derecho porque todo el club cuando firma su contrato pone la cláusula de rescisión, se tiene que cubrir. Hay formas para todo y cada uno toma decisiones y hay que hacerse responsable de esas decisiones“, agregó el ‘Turco’ en sus declaraciones.

Mensaje a la afición de Pumas

El entrenador del Toluca también habló sobre el abucheo que recibió por parte de las afición de los Pumas de la UNAM luego de haber abandonado al equipo cuando se encontraba en su proceso de desarrollo; a pesar de esto sostuvo que entiende perfectamente y mostró su respeto ante ellos.

“Era normal que me abucheen, cuando una persona toma decisiones tiene que asumir las consecuencias, en este caso pasó esto. Yo tengo un gran respeto hacia la institución, hacia la afición, pero bueno, fue una decisión de índole personal, tenía que estar con mi familia. Alguna gente lo entendió, otros no, se dijo mucho que me iba a dirigir a otro equipo, se demostró que era falso porque estuve un año sin trabajar, pero bueno, la afición cree que fue una traición y bueno, está en todo su derecho, pero no fue así”, concluyó.

