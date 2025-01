Daniella Navarro se reencontró con su ex Nacho Casano tras ella casarse

Uno de los nombres más comentados que podría regresar a ‘La Casa de los Famosos: All Stars’ es el del actor argentino Nacho Casano (hecho que confirmó Toni Costa). Su participación en la segunda temporada del reality fue marcada por su carisma y la intensa dinámica que estableció con sus compañeros, dejando a la audiencia anhelando más de su presencia en televisión.

La expectativa en torno a su regreso ha crecido a medida que se acerca la fecha de estreno. Recientemente, Nacho Casano fue invitado al programa “La mesa caliente”, también transmitido por Telemundo, donde tuvo la oportunidad de reencontrarse de manera amistosa con su excompañera de la casa, Daniella Navarro, quien también fue su novia por algún tiempo.

El reencuentro fue una grata sorpresa para los seguidores, ya que ambos mostraron un nivel de cariño y respeto mutuo que contrastaba con algunas de las tensiones que surgieron durante su tiempo en el programa. Este encuentro no solo enfatizó la cordialidad entre ellos, sino que también reavivó el interés del público por sus historias personales.

“Es una mujer a la que amo, que es muy distinto de estar enamorado, y que su felicidad es parte de la mía y que realmente que porque uno no siga en una relación sentimental de esa forma y en ese formato no implica que no tenga afecto, cariño”, dijo el argentino en Telemundo.

Tras la grabación del programa, la interacción continuó de forma positiva, ya que Daniella, Nacho y Toni Costa, otro exhabitante de “La casa de los famosos 2”, fueron a cenar juntos. Este gesto de camaradería ha aportado un toque de revelación sobre el lado humano de ellos, recordando a los seguidores que, sin importar las rivalidades que se hayan presentado en la pantalla, los lazos de amistad pueden perdurar.

Por otro lado, la vida sentimental de Daniella ha tenido un nuevo giro. La actriz contrajo nupcias el año pasado con el piloto de aviación Jorge Campillo, lo que añade un poco más de emoción a la trama de los personajes que, aunque estén separados por sus elecciones de vida, continúan construyendo nuevas historias.

Sigue leyendo:

· Daniela Navarro confirma que no entrará La Casa de los Famosos All-Stars

· Daniela Navarro se enfrenta a Paulo Quevedo en “La Mesa Caliente”, en defensa de Maripily Rivera

· Daniella Navarro aclara si su prometido le pidió dejar la TV