Lili Estefan estalla contra Clara Chía tras decisión de Piqué

La relación entre Gerard Piqué y Clara Chía ha captado la atención de los medios desde su inicio, especialmente debido a su conexión con la exitosa cantante Shakira y Lili Estefan ha manifestado su desaprobación hacia este romance. Su postura se basa en la premisa de que esta relación comenzó cuando él aún era pareja de la colombiana.

Según informes recientes del periodista Jordi Martín, la situación familiar de Piqué y Shakira ha tomado un nuevo giro, lo que ha reavivado las opiniones de Lili. El también colaborador de ‘El Gordo y La Flaca’ dijo que ambos han llegado a un acuerdo amistoso que permite que los hijos de la expareja queden bajo el cuidado de Piqué. Sin embargo, este acuerdo implica que el exfutbolista tendría que trasladarse a Miami.

El comentario de Lili sobre la actitud de Clara refleja una percepción más amplia en la sociedad sobre cómo se manejan las relaciones posteriores a una separación, especialmente cuando hay hijos involucrados. Las críticas de Estefan podrían interpretarse como un reflejo de una opinión más generalizada que no deja de hacer énfasis en las expectativas sociales sobre el comportamiento de las nuevas parejas.

“Al final van a ser los padres de esos niños y tienen siempre que responder por el bienestar de ellos. No me parece bien que Clara Chía no entienda que si él rompió su matrimonio para estar con ella y ella se sintió la reina del espectáculo en ese momento, obviamente los hijos siempre van a venir primero, son niños menores de edad que si van a necesitar del cuidado de Piqué, él va a viajar y va a estar con ellos. ¿Con quién van a estar si a la madre le ha tocado salir a trabajar en este momento?”, dijo Estefan.

El hecho de que Piqué deba mudarse y asumir la responsabilidad de sus dos hijos durante una larga temporada, debido a la gira mundial de Shakira, añade una complejidad emocional a la situación. Mientras que él podría estar “encantado” con este nuevo arreglo, Clara parece estar visiblemente incómoda.

“Por más que se enoje Clara Chía, Piqué, puede ser lo que sea, pero un buen padre es y ha demostrado que no le ha costado tomar la decisión ni un minuto. Si yo fuera Clara Chía, yo estaría preocupada”, mencionó Jordi.

