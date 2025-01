Aseguran que Gerard Piqué alquiló apartamento dentro de un hotel en Miami

Hace pocos días se informó que Gerard Piqué se mudó a Miami, Florida, para cuidar a sus dos hijos mientras Shakira gira por Latinoamérica con su tour ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, que comienza el 11 de febrero en Río de Janeiro, Brasil.

Medios en Estados Unidos y en España aseguran que el exfutbolista aceptó de inmediato cuando Shakira le pidió que se hiciera responsable de los niños durante unos meses, pero todo parece indicar que la actual novia el español, Clara Chía, no está feliz con la mudanza.

Inicialmente se dijo que Piqué se hospedaría en una casa de Miami, pero ahora el periodista español Jordi Martin informa que se está quedando en un apartamento dentro de un hotel de lujo en Brickell. El periodista dijo: “Los niños van a estar con Piqué en el apartamento. Piqué tiene un apartamento que ha rentado hasta el mes de abril”.

Inicialmente Piqué cuidará a los dos niños desde ahora hasta el 30 de marzo, día que Shakira dará su último concierto de la etapa de Latinoamérica en Ciudad de México. Aunque la gira no ha iniciado oficialmente, Shakira se mudó recientemente a México para prepararse.

Aunque la cantante colombiana regresará junto a sus hijos durante abril, el español tendrá que volver a Miami en Mayo, pues el 13 comienza la gira por Estados Unidos. Visitará varias ciudades del país hasta el 30 de junio, cuando finalizará con un concierto en San Francisco, California.

Jordi Martin también aseguró en ‘El Gordo y la Flaca’ que Clara Chía está devastada con la situación y que esta separación temporal podría significar un problema en su relación. El reportero dice que el equipo de la colombiana le asegura que la comunicación entre la expareja es fluida.

Lili Estefan no dejó de dar su opinión sobre el caso, pues desde siempre ha fijado posición con el tema. “No me parece bien que Clara Chía no entienda que, sí él rompió su matrimonio para estar con ella que ella se sentía que era la reina del espectáculo en ese momento, obviamente los hijos siempre van a venir primero. Son niños menores de edad que si van a necesitar del cuidado de Piqué, obviamente que Piqué va a viajar y va a estar con ellos”.

