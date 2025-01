Matan en México de un balazo en la cabeza al luchador de 26 años ‘Pantera Asesina’ Jr.

La violencia ha vuelto a hacer de las suyas en México. El luto embargó nuevamente al deporte luego de conocerse que el luchador ‘Pantera Asesina’ Jr. fue baleado en la cabeza en Ciudad Juárez, México.

Según los primeros reportes de medios mexicanos, El luchador de 26 años fue asesinado en Ciudad Juárez, Chihuahua, poco tiempo después de haber sostenido una discusión con su pareja.

Pantera fue hallado cerca de las 18:00 hora local, al final de la jornada del pasado miércoles. Los encontraron en una esquina de la calle Mariano Samaniego y José María Arteaga en la colonia Bella Vista.

El peleador fue trasladado a un hospital de la zona por sus propios familiares, pero al llegar al centro de salud se confirmó su muerte.

Muere el luchador Pantera Asesina Jr. de un balazo en la cabeza en Ciudad Juárez; hay dos versiones de su fallecimiento

Muere el luchador Pantera Asesina Jr. de un balazo en la cabeza en Ciudad Juárez; hay dos versiones de su fallecimiento

El luchador de 26 años fue hallado herido en la colonia Bella Vista y trasladado a un hospital, donde murió

Reacciones a su muerte

La noticia ha conmocionado al mundo de la lucha libre en México. Tras conocerse su muerte, en redes sociales fans y allegados enviaron mensajes de condolencias.

Uno de ellos fue Manny ‘Pecador’ Hernández. Su colega se despidió con un emotivo y extenso escrito a través de su perfil en Facebook. Desde ahí, aprovechó para enaltecer la figura de ‘Cacho’ como también se le conocía.

“Pantera Asesina Jr. o Cacho para sus amigos. Era un chavo que sabía llevar su personaje. Margaro de corazón, pero con una sonrisa noble. Toco ese tema, ya que a veces se me perdía y me amargaba, pero cuando hablamos se la curaba y al sonreír me quitaba lo enojado. Hubiese seguido con nosotros trabajando, pero de la noche a la mañana dejó de luchar”, expresó.

“Anoche que me di cuenta de esta pérdida. Me quedé sin palabras. Un joven que tenía mucho por vivir ya no está. Que Dios tenga misericordia con su alma y al igual se le desea a su familia pronta resignación. Estamos a la orden para cualquier cosa, de corazón se los digo. Descansa en paz Pantera“, concluyó.

Por su parte, la Comisión de Lucha Libre en Ciudad Juárez emitió un corto comunicado de condolencias a sus familiares por la pérdida.

“La Comisión de lucha libre se une a la pena que embarga a la Familia Harris por el sensible fallecimiento del luchador ‘Pantera Asesina’ Jr. Acaecido el día de ayer en esta ciudad”, indicaron.

‘Pantera Asesina’ Jr., cuyo nombre real era Christopher Harris “Cacho”, fue un joven luchador de 26 años que comenzaba a destacar en la lucha libre mexicana. Su carrera se desarrolló principalmente en la zona fronteriza de Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas.

No es la primera muerte violenta para un peleador en México durante lo que va de 2025. A pocas horas de haber iniciado el año fue hallado con múltiples impactos de bala y un ‘barco mensaje’ el boxeador Roberto ‘Gallo’ Tamayo en Sonora, Ciudad de Obregón.



