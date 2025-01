Samira Jalil dice que es una de las participantes de La Casa de los Famosos All-Stars.

La argentina Samira Jalil, quien ha participado en varios realities shows, se ha mostrado emocionada por el estreno de La Casa de los Famosos All-Stars, en donde asegura estará el próximo 4 de enero.

Durante una entrevista con La Mesa Caliente, la creadora de contenido aseguró que vivirá de nuevo la experiencia y que su fuerte personalidad no pasará desapercibida.

“Tengo la mechita muy corta y no tengo miedo al qué dirán, nunca tuve y nunca lo tendré”, afirmó en la conversación que tuvo con las conductoras del show de Telemundo.

Samira Jalil también advirtió que tiene muy claro cómo será su juego: “Yo no voy a hacer amigos, yo voy a ganar. Esto es muy diferente, la persona que crea que va a hacer amigos ahí, tristemente pues no”.

Explicó que si llegara a cruzarse con alguien que no tenga buena actitud, no lo pensará dos veces para contestarle:“No me dejo. No está bien que nos dejemos, los seres humanos tienen que ser genuinos”.

Sin embargo, cuando le mencionaron a Niurka Marcos, dijo que con ella hay que ser hipócrita, pues no quiere peleas directas con la actriz cubana, quien se caracteriza por no tener filtros. “Una a veces tiene que ser hipócrita para llegar lejos”, comentó.

En la entrevista con La Mesa Caliente le preguntaron por el reencuentro entre Clovis Nienow y Lupillo Rivera, quienes tuvieron fuertes encontronazos en el programa de telerrealidad.

Ante esto, Samira Jalil dijo: “No hay nada más hipócrita que alguien que te critica luego quiera ir a recomponerte. Siento que si alguien te despelleja, te desangra tanto, no hay que darle una oportunidad”.

La estrategia de la argentina es tan clara para esta edición, que desde ya advirtió que no tiene intenciones de aliarse con exhabitantes de su temporada ni de otras: “No tengo ganas de soportar a nadie, así que dudo que vaya a hacer grupitos”.

La Casa de los Famosos All-Stars se estrenará el 4 de febrero por la pantalla de Telemundo, bajo la conducción de Jimena Gállego y Javier Poza.

Sigue leyendo:

· Toni Costa dijo el nombre de uno de los participantes de ‘La Casa de los Famosos: All Stars’

· Daniela Navarro confirma que no entrará La Casa de los Famosos All-Stars

· Según Paulo Quevedo, ¿Maripily Rivera se le insinúo?