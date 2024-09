Samira Jalil revela cómo avanza su recuperación tras salir de La Isla: Desafío Extremo

La presentadora argentina Samira Jalil habló con los fans de varios aspectos importantes, luego de salir del reality show La Isla: Desafío Extremo, que transmite la cadena Telemundo.

Uno de los temas de los que habló es de la lesión por la que tuvo que salir de la competencia que se graba en Turquía. Sin embargo, según comentó, todo avanza bastante bien. “Estoy recuperándome de mi pecho”, dijo.

“De verdad que muchas gracias porque he recibido muchas bendiciones y apoyo hacia mi cuidado de mi operación”, añadió.

Samira Jalil sufrió lesión en La Isla: Desafío Extremo

También reconoció que le gusta la adrenalina y por eso dio el todo por el todo en las pistas que le tocó enfrentar.

“Mi corazón latía al mil por mil, era como un temblor porque me encanta sentirme viva y esa adrenalina que te da antes de entrar a las pistas no se puede describir con palabras, es de las mejores sensaciones de la vida, es como cuando salté en paracaídas”, afirmó.

Acerca de quienes han comentado que la extrañan, le afirmó: “Siento que he dejado un vacío en muchas personas,no solamente en los tiburones, sino también en las personas que creían, en todos esos seguidores fieles, el team Samira, mis chimichurris, no se preocupen, hay Samira para rato”.

Pero también hubo quienes la tildaron de cizañera y ella aprovechó la oportunidad para defenderse: “Realmente no soy una mujer que buscaba pleito por buscar, siempre ha sido justificado por alguna razón o algún acto que a mi parecer no era lo correcto. A mí eso de pelear porque no me guste el color de tu pelo o que estés comiendo con la boca abierta, eso es meter cizaña, pero yo he sido siempre muy honesta y sincera en mis palabras porque así lo sentía, jamás he mentido, jamás he engañado, he dicho cosas fuera de lugar”.

“Esto no se acaba hasta que se acaba, todavía hay Samira para rato, no le puedo gustar a todo el mundo, no todo el mundo tiene buen gusto. Alguna gente está feliz, se alegran del mal ajeno, el irme es perder el trabajo, dejar de ganar dinero, dejar de ganar popularidad, yo no me alegraría del mal ajeno. Soy una persona que me gusta que la gente trabaje y que siga sus sueños”, comentó.

