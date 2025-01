Tiktoker celebra deportaciones de migrantes y es despedida de su trabajo

Desde el inicio de su nuevo mandato en Estados Unidos, Donald Trump implementó una serie de políticas migratorias que endurecieron las deportaciones en Estados Unidos.

Su administración se centró en reforzar la seguridad fronteriza y en aplicar medidas estrictas para reducir la inmigración ilegal. Estas acciones generaron controversia y un intenso debate en redes sociales, donde las opiniones sobre el tema se han vuelto cada vez más polarizadas.

Uno de los casos más recientes de esta polarización ocurrió en TikTok, cuando una usuaria identificada como @hot_taker_melody publicó un video celebrando las deportaciones de migrantes, en especial de mexicanos y latinoamericanos.

Sus comentarios desataron una ola de críticas, acusaciones de xenofobia y, finalmente, su despido de la empresa donde trabajaba.

En su video, que rápidamente se hizo viral, la tiktoker expresó su satisfacción por las deportaciones llevadas a cabo durante la administración de Trump. Sus palabras generaron indignación, ya que no solo mostró una actitud de burla hacia los migrantes afectados, sino que también minimizó el impacto humano de estas políticas.

“No olvides que es una opción. Esto es una decisión que estás tomando. No tengo ninguna simpatía para los videos que están haciendo con sus lágrimas. Me vale una mierda. De hecho, me estoy riendo de ustedes. Los veo como subhumanos”, expresó la creadora de contenido en el video.

La reacción en redes no se hizo esperar. Usuarios de TikTok, Twitter e Instagram condenaron sus declaraciones, calificándolas de racistas y deshumanizantes. Muchas personas hicieron un llamado a denunciar su cuenta y alertaron a la empresa en la que trabajaba sobre sus comentarios.

Poco después de la viralización del video, la empresa Bidadoo, donde supuestamente trabajaba la tiktoker, emitió un comunicado a través de sus redes sociales. En el mensaje, la compañía dejó en claro que no compartía ni toleraba este tipo de discursos de odio y que había tomado medidas inmediatas para desvincularla de la organización.

“Hemos tomado medidas decisivas. Se ha informado del incidente a la policía y al FBI para que vigilen y aborden cualquier riesgo o amenaza potencial. Se ha contactado a la persona involucrada y ya no está en Bidadoo”, indicó la empresa en su declaración.

El despido de la mujer fue celebrado por muchos usuarios en redes sociales, quienes consideraron que sus declaraciones eran inaceptables en cualquier contexto profesional. No obstante, también hubo quienes defendieron su “derecho a la libertad de expresión”, argumentando que no debería perder su empleo por sus opiniones personales.

Además, TikTok decidió cerrar la cuenta de esta joven, dejando claro que no se tolerará este tipo de contenidos en su plataforma.

