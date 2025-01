4 películas de Timothée Chalamet que están en Netflix y los expertos recomiendan

A sus 29 años, Timothée Chalamet ya ha recibido dos nominaciones al Oscar como “Mejor Actor”, una en 2017 (Call me by your name) y ahora en este 2025 por su interpretación en A Complete Unknown. De hecho, se convirtió en el artista más joven en acumular dos candidaturas, después de James Dean.

Y si consigue ganar la estatuilla, Chalamet superará a Adrien Brody (también nominado) como el actor más joven en ganar en esta categoría. Brody la ganó en 2003 por su actuación en The Pianist.

Es irrefutable que las interpretaciones del artista franco estadounidense son muy atractivas, por lo que expertos cinéfilos recomiendan disfrutar de algunas de sus películas alojadas en Netflix. Te compartimos una lista de cuatro opciones que definitivamente no te puedes perder.

4 películas de Timothée Chalamet que debes ver en Netflix

El Rey 1 Chalamet interpreta a un joven Enrique V, en un momento melancólico de su vida, pero que sabe intuitivamente como afrontar la guerra, cueste lo que cueste en términos violentos. La película es cruda y sombría, pero merece la pena verlo como un paladín, sobre todo cuando al frente tiene a Robert Pattinson.

Duna 2 Te recomendamos que comiences con esta película, porque está pronto a desparecer del catálogo de Netflix. Es un ‘remake’ de la película original de 1984, y donde los personajes lucen más reales y fortalecidos. Timothée Chalamet interprete a “Paul Atreides”, un hijo que llega a un planeta peligroso después de que su padre se convirtiera en el administrador. Sin embargo, todo se complica cuando las tribus rivales luchan por lo que queda de un recurso valioso.

Duna (segunda parte) 3 La saga continúa con la segunda parte de Duna y es probable que haya una tercera, ya que el director Denis Villeneuve aprovechó la oportunidad de dividir la historia. Además de Chalamet, en la película aparece la hermosa Zendaya, y ambos demuestran una química que los expertos consideran “magia cinematográfica”.

Interestelar 4 Aunque Timothée Chalamet aparece en la película, su interpretación es un tanto discreta, ya que toma el papel de un joven llamado Tom. Aunque hace bien su trabajo, este clásico se disfruta más por la brillante actuación de Matthew McConaughey. Siendo un expiloto de la NASA, tiene que encontrar un nuevo planeta para que los humanos vivan en él después de que la Tierra se haya vuelto inhabitable. El elenco también incluye a Anne Hathaway y Jessica Chastain.

Te puede interesar:

· Netflix incrementa sus precios en EE.UU.: ¿Cuánto más tendrás que pagar?

· La película de Cameron Díaz que está triunfando en Netflix a pesar de sus malas críticas

· La serie western de Netflix que se ha convertido en un fenómeno global tras su estreno