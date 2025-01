La serie western de Netflix que se ha convertido en un fenómeno global tras su estreno

El resurgimiento del Western, a través de diversas plataformas de streaming, es una realidad latente. Y es que gracias a producciones de gran calidad y alcance como “Yellowstone”, este género, que vivió “épocas oscuras” en los últimos años ante la “feroz” competencia en el mercado, ha tomado un segundo aire.

Lo anterior también ha quedado reafirmado gracias a la reciente serie de Netflix, la cual se ha convertido en un verdadero fenómeno global con apenas una semanas desde su lanzamiento, el pasado 9 de enero: “American Primeval”.

Pero, ¿Por qué esta serie de Western ha logrado tal éxito y que podría significar su impacto global en el género?

“American Primeval” reafirma el buen momento del Western

Estrenada en una de las épocas con mayor cantidad de lanzamientos en Netflix, “American Primeval” ha logrado colocarse entre las producciones más vistas de la plataforma de streaming, incluso por encima de fenómenos globales como la segunda temporada de “Squid Game”.

Para entender su gran éxito e impacto, es necesario remitirse hasta su escritor: Mark L. Smith. El guionista estadounidense es reconocido, principalmente, por su trabajo detrás de grandes producciones como “The Midnight Sky”, “The Boys in the Boat”, así como el éxito taquillero “Twisters” así como la ganadora del Oscar “The Revenant”.

Aunado al trabajo de Smith, “American Primeval” cuenta con la dirección de Peter Berg, uno de los directores más prolíficos y con gran experiencia en producciones de gran “calibre” como “Deepwater Horizon”, “Mile 22”, “The Kingdom”, “The Rundowns”, entre otros.

Asimismo, y como complemento de todo lo anterior, la nueva serie de Netflix cuenta con un gran elenco comandado por Taylor Kitsch, quien colaboró anteriormente con Berg en “Battleship”, Betty Gilpin, Dane GeHann, Saura Lightfoot-Leon, entre otros.

Si todo lo anterior no fuera suficiente, la producción de streaming toma como marco histórico un hecho verídico en la historia de los Estados Unidos: la Guerra de Utah.

A través de sus personajes, “American Primeval” examina la lucha para obtener el control del Oeste americano así como la lucha entre la religión y la cultura mormona a través de los hechos que dieron pie a la llamada Masacre de Mountain Meadows.

Actualmente, y tras su estreno, la serie de Peter Berg ocupa el segundo puesto del Top 10 global de Netflix con 10.4 millones de vistas y 52.4 millones de horas reproducidas. Lo anterior la convierte en una de las series más vistas de la temporada por encima de grandes series como “The Night Agent”, “Black Doves”, “Departure”, entre otras.

