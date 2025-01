¿Dónde ver el Super Bowl LIX en español en Estados Unidos?

El próximo domingo 9 de febrero los Philadephia Eagles y los Kansas City Chiefs se medirán por el título de la National Football League en la edición número 59 (LIX) del Super Bowl. El evento deportivo más significativo de Estados Unidos tendrá lugar en el estadio Caesars Superdome de Nueva Orleans, Luisiana.

Por un lado Patrick Mahomes y los Chiefs buscarán consolidar su dinastía y ganar el primer tricampeonato seguido en la historia de la NFL. Mientras que los Eagles intentarán vengarse de 2023 cuando los de Kansas City les ganaron aquel Super Bowl.

¿Dónde ver el Super Bowwl LIX en español?

En Estados Unidos este llamativo evento tendrá transmisión en español para todo el público latino en el país. Telemundo será el encargado de transmitir el Super Bowl en TV abierta con la narración de Miguel Gurwitz.

Los comentarios y análisis estarán a cargo del exjugador de los Arizona, Cardinals Rolando

Cantú, quien además estará acompañado por un equipo élite de reporteros y periodistas como Julio Vaqueiro y Jessica Carrillo.

Una vista aérea del Caesars Superdome. Crédito: Tyler Kaufman | AP

Por otro lado FOX Deportes también transmitirá en vivo y en español el encuentro entre los Eagles y los Chiefs por el Super Bowl LIX. Aunque a diferencia de Telemundo este estará disponible solo en televisión por cable en Estados Unidos.

Horario de la transmisión

Noticias Telemundo AHORA – 3 p.m. ET: Transmisión en vivo con Julio Vaqueiro en el

canal de streaming disponible a través de plataformas como Peacock, Roku, YouTube

Samsung TV Plus y Fire TV.

Camino al Super Bowl – 4 p.m. ET – Telemundo: Un especial previo de dos horas que ofrecerá análisis,

debates y aspectos destacados del compromiso de la NFL con los fanáticos

latinos así como historias y reportajes de color que van más allá del juego.

Super Bowl LIX – 6 p.m. ET – Telemundo: La transmisión en español en VIVO comienza

Homenaje al Campeón – 10 p.m. ET – Telemundo: La cobertura concluye un programa

postpartido que ofrecerá análisis del juego y cobertura de la entrega del trofeo

Lombardi.

