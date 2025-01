Francisca anuncia en Despierta América que está embarazada de su tercer bebé

A Gennaro y Franco les viene un nuevo hermanito o hermanita en camino. La conductora de Despierta América, Francisca, está embarazada de su tercer bebé. La dominicana lanzó esta noticia en su programa “Despierta América”. El show matutino de Univision celebró la noticia con un post en el que dejaron el siguiente mensaje: “Vamos a ser tíos otra vez! Felicidades, @francisca por compartir esta gran noticia. ¡Estamos tan felices por ti y tu familia!”

Se sabe que la conductora quiere tener una gran familia, formarla siempre fue su sueño, pero también sabemos que ella quiere tener una niña, muchos esperan que con este tercer embarazo Francisca cumpla ese sueño.

La buena noticia del día

Durante el programa, Francisca dio la noticia contando que tanto ella como su esposo están “muy contentos”. “Vamos a tener un tercer hijo, me siento muy agradecida con Dios por bendecirme de esa manera. Siempre quise tener una familia grande con un hombre que me quiere, que me cuida y que me valora en un hogar donde mis niños sean felices y sanos”, dijo entre lágrimas de la felicidad. Para después agregar:”¡Estoy feliz! Este bebé llega a completar la familia. Les prometo que es el último”.

Vale decir que con sus dos embarazos previos existían rumores, porque de alguna forma había quien miraba una “pancita” aquí o allá. Pero en esta ocasión, nadie dijo nada… así que este sí que fue el secreto mejor guardado del mes de enero del año 2025.

