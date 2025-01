Francisca contó un ataque que tuvo estando embarazada

Una de las etapas más emocionantes en la vida de Francisca ha sido convertirse en madre, pues está llena de momentos especiales y aprendizajes profundos. Sin embargo, su primer embarazo no estuvo exento de desafíos. Durante este período, experimentó un aumento significativo de peso, sino que también la llevó a enfrentar una frustración personal considerable.

“Si pienso en la sesión de fotos que me hice, cuando estaba embarazada de Genaro, mi foto de maternidad; de hecho, solo subí una fotografía porque la vi y me dio un ataque. Dije ‘¡Dios mío! ¡¿De esa forma estoy yo?! ¡¿De ese tamaño?!’. Las piernas se me pelaban, era incómodo, todo me sudaba por todos lados. Era muy incómodo porque me hinché muchísimo”, le comentó a Alejandro Chabán.

La dominicana ha compartido abiertamente cómo, en su primera gestación, se sintió abrumada por la falta de información y preparación. Esta etapa le resultó complicada, ya que la presión social y las críticas sobre su apariencia física la afectaron profundamente. Muchos nuevos padres se encuentran con desafíos similares, donde el cambio físico y la adaptación a una nueva vida pueden ser abrumadores.

“Era desinformación y un montón de cosas. Era mi primera vez estando embarazada que no sabía. Con Franco lo controlé más; si alcancé otra vez estar cerca de las 200 libras, pero me veía mucho mejor porque no me hinché. Tuve mejores elecciones, controlé un poquito más las porciones, no me sentí tan mal, no tenía tanto sueño, me sentía bien, me movía todo el tiempo; salía una hora a hacer ejercicio o a caminar”, le dijo al venezolano.

Sin embargo, Francisca reconoce que su segundo embarazo fue una experiencia muy diferente. Gracias a lo aprendido en su primera vez como madre, se sintió más segura y preparada para afrontar lo que vendría. Este cambio de perspectiva demuestra cómo la maternidad es un proceso de formación continua, donde cada experiencia puede enriquecer la siguiente.

La historia de Francisca resalta la importancia de la información y el apoyo durante el embarazo. Cada mujer experimenta la maternidad de manera única, y es fundamental recordar que, aunque los cambios físicos pueden ser desafiantes, el amor y la alegría que trae la maternidad son incomparables.

